تعاون مع «طرق الشارقة» لتعزيز النقل المستدام

المصدر: دبي - البيان

وقعت «اتصالات» اتفاقية شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات «طرق الشارقة»، تقدّم بموجبها خدمات وحلولاً ذكية للهيئة، بما يُسهم في دعم وتعزيز جهود تحقيق النقل المستدام في الإمارة.

وقع الاتفاقية مسعود شرف، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، ويوسف العثمني، رئيس «طرق الشارقة»، وذلك على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، بحضور مدراء تنفيذيين من الجانبين.

وقال عبدالعزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام «اتصالات» في الإمارات الشمالية: «نحرص على تمكين «طرق الشارقة» من الوصول لأحدث التقنيات والحلول الذكية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها بالنقل المستدام. ونتطلع للعمل معاً لتطوير التقنيات وإطلاق المبادرات التي تلبي متطلباتها الحالية والمستقبلية من الخدمات والحلول والرقمية المبتكرة».

وأكد يوسف العثمني، أهمية الشراكات الحكومية في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير بالشارقة، بما يتيح للمؤسسات توحيد جهودها لإنجاز المشروعات التنموية وفق أعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الاستراتيجي مع «اتصالات»، التي اعتمدها المجلس التنفيذي للإمارة أخيراً، تُشكّل استمراراً لعلاقات التعاون القائمة بين الهيئة والشركة، التي أثمرت عديد الإنجازات الرامية إلى تسهيل حياة سكان الإمارة وزوّارها».

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