«أراضي دبي» تنال ختم «100 % لا ورقية»

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فوزها بختم «100% لا ورقية» من «دبي الرقمية» التي تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، ومن أبرزها تعزيز مكانة إمارة دبي الرقمية ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي.

ويعزى فوز الدائرة بهذه الجائزة إلى اعتمادها سياسة ثابتة للمحافظة على البيئة، تماشياً مع سياسة الدولة في المجال البيئي. وحرصت أراضي دبي طوال السنوات الماضية على تطبيق استراتيجية مرحلية للتخلص التام من استخدام الأوراق في كافة معاملاتها الداخلية والخارجية، لتصل معها إلى مستوى الصفر في استهلاك الأوراق.

وعبّر سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي رأى فيه ثمرة الجهود المتواصلة والتفاني من مختلف فرق عمل الدائرة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للوصول إلى «حكومة بلا ورق». وتقدم بالتهنئة والشكر والتقدير لكافة موظفي الدائرة، كما أعرب عن فخره بهذا الإنجاز الذي تحقق قبل الموعد المحدد، مؤكداً على مواصلة الدائرة لمسيرتها الرقمية والعمل على تطويرها المستمر.

وقال: سنواصل طرح المزيد من المبادرات المبتكرة التي تسهم فيها جميع فرق عملنا ومواردنا البشرية والمهنية بكل كفاءة واقتدار، ونأمل أن يكون إنجازنا هذا دافعاً ومحركاً نحو المزيد من التفوق.

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