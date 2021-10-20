«دبي الرياضي» يدعم خدماته الذكية بـ 5G

المصدر: دبي - البيان

وقع مجلس دبي الرياضي في معرض جيتكس العالمي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «تكنوتري» المزود العالمي لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطوير إدارة المنصة الذكية لمجلس دبي الرياضي وفق تقنيات الجيل الخامس 5G، وتتضمن المنصة بيانات ممارسي الرياضة والأنشطة البدنية التي أسسها مجلس دبي الرياضي منذ سنوات، وستتم إضافة خدمات رقمية جديدة إليها تعزز من مكانتها باعتبارها الأشمل من نوعها وتعتبر مرتكزاً لجميع المبادرات الرياضية والمجتمعية التي يطلقها المجلس.

ووقع الاتفاقية سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وبادما رافيشاندر الرئيس التنفيذي لشركة تكنوتري، بحضور حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات مدير عام هيئة دبي الرقمية، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ويونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، والعميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة لشرطة دبي، ووسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية.

وقال سعيد حارب: «نحن سعداء في مجلس دبي الرياضي أن نوقّع اتفاقية الشراكة الجديدة في هذا المكان بالذات ومع شريك رقمي مرموق هو «تكنوتري» لتكون هذه الشراكة عنواناً لمرحلة جديدة مقبلة تؤكد أهمية التكنولوجيا في الرياضة».

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