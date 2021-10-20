جمارك دبي تزود «دافزا» و«دبي الجنوب» بخدمات منصة التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

وقعت جمارك دبي، على هامش فعاليات معرض جيتكس للتقنية، اتفاقيتي تعاون مشترك لتزويد «المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» و«دبي كوميرسيتي»، و«دبي الجنوب» بخدمات منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي طورتها الدائرة، وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم خدماتها للمتعاملين باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة «البلوك تشين» لتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية على تأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول 2022 عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، حيث تعمل الخدمات التي تقدمها المنصة على تقليص المصروفات وزيادة العائد على عمليات التجارة الإلكترونية.

تعزيز التجارة الإلكترونية

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز أطر التعاون المشترك لتوسيع نطاق منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود للربط بين سلطات المناطق الحرة وشركات الخدمات اللوجستية وشركات التجارة الإلكترونية لتعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية، حيث يتوقع أن تسهم التجارة الإلكترونية بنحو 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بحلول العام 2023.

وقع الاتفاقيتين من جانب جمارك دبي عبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، ومن المنطقة الحرة لمطار دبي آمنة راشد لوتاه مساعد مدير عام دافزا لقطاع المالية والعمليات التجارية وعلاقات المتعاملين والمشرف على وحدة الابتكار والمستقبل «دافزا»، ومن دبي الجنوب محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية.

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