«زوهو» تكشف عن 5 تطبيقات و3 خدمات

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «زوهو»، شركة التقنية المتخصصة في الامارات، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2021، عن خمسة تطبيقات وثلاث خدمات جديدة، بالإضافة إلى سبعة تحسينات رئيسية في منصة «زوهو ون»، نظام التشغيل الخاص بالشركات، بما يلبي احتياجات أماكن العمل الهجينة ويوفر قيمة أكبر للشركات.

وقال حيدر نظام، رئيس شركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خلال مؤتمر صحفي أمس، على هامش جيتكس: «إن توحيد الأعمال يتطلب توحيد الأنظمة الأساسية، وقد تم إنشاء منصة «زوهو ون» انطلاقاً من هذه الرؤية، وتستمر في تعزيز قيمتها الاستثنائية بإضافات وتحسينات جديدة عاماً تلو الآخر».

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