عين دبي تنطلق غداًبعروض ترفيهية مميزة

المصدر: دبي - البيان

كشفت عين دبي، أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم والوجهة العالمية الأولى للاحتفالات والمناسبات من دبي القابضة، عن تفاصيل حفل افتتاحها الرسمي الخميس المقبل والفعّاليات المصاحبة له، والتي تمتد على مدار يومي الخميس الموافق لـ 21 أكتوبر والجمعة 22 أكتوبر، حيث ستكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الزوار في أحدث وجهاتها، التي تفوق الخيال، مع ضمان كافة إجراءات الأمن والسلامة.

وسيشمل حفل الافتتاح لهذه الأعجوبة الهندسية برنامجاً ترفيهياً شيقاً وحافلاً بالأنشطة المجانية في الهواء الطلق في ساحة عين دبي بلازا التّابعة لها.

ويمكن الدخول إلى حفل الافتتاح في عين دبي بلازا مجاناً، بينما تباع تذاكر تجارب مقصورات عين دبي على حدة بأسعار تبدأ من 130 درهماً إماراتياً، ويمكن الحصول عليها على الموقع الإلكتروني www.aindubai.com.

وقد تمّ بيع جميع تذاكر تجارب المقصورات الخاصّة ليوم الخميس، في حين تشهد التذاكر المخصّصة ليوم الجمعة إقبالاً كبيراً. ويتوفر عدد محدود من التذاكر الخاصة بتجربة القارب للاستمتاع بعرض الضوء الساعة 8:30 ليلاً، فيما يمكن للزوار الاستمتاع بجميع الأنشطة المتوفرة في عين دبي بلازا مجاناً.

وعلى مقربةٍ من عين دبي، يمكن لزوار بلوواترز الاستمتاع بعروض ترفيهية مميزة وشاملة بما فيها زيارة متحف مدام توسو الشهير، الوجهة الداخلية التي تم افتتاحها مؤخراً وتضم مجموعةً فريدةً من المنحوتات الشمعية لأبرز المشاهير العالميين بجانب المجسمات التفاعلية وأحدث التقنيات.

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