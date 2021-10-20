الإمارات الرابعة عالمياً بين أفضل الوجهات للعيش والعمل

المصدر: دبي ـ البيان

صعدت دولة الإمارات 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشرة من تقرير HSBC Expat Explorer السنوي – وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20000 شخص يعيشون ويعملون خارج بلدانهم الأصلية.

ويشعر الغالبية العظمى من المغتربين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات (82%) بالتفاؤل بأن الحياة ستكون أكثر استقراراً وطبيعيةً من جديد خلال الأشهر الـ12 المقبلة على الرغم من الجائحة العالمية، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 75%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز