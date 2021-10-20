وفقاً لنتائج تقرير «إتش إس بي سي»:
الإمارات الرابعة عالمياً بين أفضل الوجهات للعيش والعمل
صعدت دولة الإمارات 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشرة من تقرير HSBC Expat Explorer السنوي – وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20000 شخص يعيشون ويعملون خارج بلدانهم الأصلية.
ويشعر الغالبية العظمى من المغتربين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات (82%) بالتفاؤل بأن الحياة ستكون أكثر استقراراً وطبيعيةً من جديد خلال الأشهر الـ12 المقبلة على الرغم من الجائحة العالمية، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 75%.