47.4 % حجم ائتمان بنوك دبي في قطاع التجارة والصناعة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

ارتفع حجم الائتمان الممنوح من البنوك العاملة في الدولة لقطاعي التجارة والصناعة بنحو 400 مليون درهم خلال شهر أغسطس الماضي في مؤشر على عودة حركة النشاط الاقتصادي والتجاري مع انحسار تأثيرات جائحة فيروس «كوفيد 19». وأوضحت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك إلى قطاع الأعمال والصناعة وصل إلى 772.8 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بنمو على أساس شهري قدره 0.1% مقارنة بنحو 772.4 مليار درهم في يوليو الماضي.

وبحسب إحصائيات المركزي، استحوذت بنوك إمارة دبي على النصيب الأكبر من الرصيد التراكمي لحجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة والصناعة بواقع 366.3 مليار درهم أو ما نسبته 47.4%، وذلك في أغسطس الماضي بزيادة قدرها 0.2% أو ما يعادل 600 مليون درهم مقابل 365.7 مليار درهم في يوليو، فيما بلغ رصيد بنوك أبوظبي نحو 309.6 مليارات درهم، ووصل رصيد البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 96.9 مليار درهم.

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