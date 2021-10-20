سوق أبوظبي يدرج سندات بـ 3 مليارات دولار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج سندات بقيمة 3 مليارات دولار الصادرة من حكومة أبوظبي في إطار برنامج السندات متوسطة الأجل.

وقال السوق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن السندات من فئتين، ويبلغ حجم الإصدار الأول 10 سنوات نحو 1.75 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الإصدار الثاني 30 سنة نحو 1.25 مليار دولار. يذكر أن تاريخ الإصدار هو 15 سبتمبر 2021، فيما يبلغ تاريخ الاستحقاق للسندات 10 سنوات في 15 سبتمبر 2031، والسندات 30 سنة في 15 سبتمبر 2051.

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