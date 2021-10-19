«مُبادلة» تسعى إلى جمع 2.6 مليار دولار من طرح «جلوبال فاوندريز»

المصدر: دبي- سيد صالح

تخطط شركة «جلوبال فاوندريز»، الأمريكية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، والتي تمتلكها شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» بالكامل، لجمع مبلغ 2.6 مليار دولار من حصيلة طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ملف أودِع اليوم لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، واطلعت عليه وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فإن «جلوبال فاوندريز» تطرح في صفقة الاكتتاب هذه 33 مليون سهم، بينما تخطط «مبادلة» لبيع 22 مليون سهم.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن السهم الواحد طُرِح للاكتتاب بسعر يتراوح بين 42 و47 دولاراً. وأضافت أنه في حال بيع السهم مقابل الحد الأقصى لسعره، فإن قيمة «جلوبال فاوندريز» السوقية ستبلغ 25 مليار دولار، استناداً إلى أسهمها المُدرجة للاكتتاب.

وذكرت «بلومبيرغ» أيضاً أن صناديق استثمارية تخضع لإدارة شركات «بلاك روك»،

«كولومبيا مانجمنت انفستمنت أدفايزرز»، و«فيديليتي مانجمنت»، إلى جانب شركة «كوالكوم» لنظم الاتصالات قد أشارت إلى اهتمامها بشراء حصة مُجمّعة في «جلوبال فاوندريز» تبلغ قيمتها 1.05 مليار دولار كمستثمرين أساسيين.

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