حيازة الإمارات من السندات الأمريكية ترتفع 60% إلى 58.7 مليار دولار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حلت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الكبرى المستثمرة في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، بعدما احتلت المرتبة «23» عالمياً في نهاية أغسطس الماضي.

ووفق بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأمريكية صدرت أمس، وصلت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية إلى نحو 58.7 مليار دولار في أغسطس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.2% أو ما يعادل 700 مليون دولار مقارنة بنحو 58 مليار دولار في يوليو السابق له، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 60.4% مقارنة بنحو 36.6 مليار دولار في أغسطس 2020.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأمريكية، فيما تصدرت السعودية بنحو 124.1 مليار دولار في أغسطس منخفضة من 128.1 مليار دولار في يوليو، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنحو 46.8 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان استثماراتها إلى 5.04 مليارات دولار، والبحرين 494 مليون دولار.

وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول بحيازة بلغت 1.319 تريليون دولار، ثم الصين بنحو 1.047 تريليون دولار، تتبعهما المملكة المتحدة بنحو 569 مليار دولار، ثم أيرلندا بنحو 326.1 مليار دولار.

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