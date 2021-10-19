«راكز» تحصد جوائز «إنفيستمنت مونيتور» لاستراتيجيات المناطق الاقتصادية للتعافي المستدام

المصدر: رأس الخيمة - وام

حصدت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جوائز في فئتي «تقليص الإجراءات الروتينية» و«القدرة على جذب استثمارات جديدة» في برنامج جوائز إنفيستمنت مونيتور لاستراتيجيات المناطق الاقتصادية للتعافي المستدام.

ويهدف تنظيم برنامج الجوائز إلى تسليط الضوء على أبرز المناطق الاقتصادية حول العالم ومدى فعالياتها في تقديم خدماتها بعد جائحة كوفيد 19، وتم تنظيم برنامج الجوائز بالتعاون مع «بارسالونا نيو إكونومي ويك» و«بارسالونا زون فرانكا»، وتولت لجنة تحكيم داخلية مهمة فرز الترشيحات وتقييمها.

وتم خلال البرنامج الإشادة بالجهود التي بذلتها «راكز» لتسهيل الإجراءات أمام عملائها الذين يزيد عددهم على 15000 شركة، لضمان خلو رحلة أعمالهم من أي تحديات أثناء فترة الجائحة، حيث استمرت «راكز» في تقديم خدماتها عبر بوابة خدماتها الإلكترونية من أجل السماح لعملائها بتقديم طلبات خدماتهم وتسديد الرسوم عن بُعد، بالإضافة إلى السماح للمستثمرين الجدد بتأسيس أعمالهم عن طريق البوابة ذاتها.

وحظيت «راكز» بالتكريم على نجاحها في جذب استثمارات جديدة إلى إمارة رأس الخيمة، حيث شهدت في عام 2020 تسجيل ما يزيد على 3500 شركة جديدة تعمل في مختلف القطاعات، وكان لنشاط إنتاج الكمامات الطبية وغير الطبية والقفازات وأغطية الوجه والملابس الواقية التي تندرج تحت بند معدات الحماية الشخصية النصيب الأوفر من ناحية النمو الاقتصادي في «راكز».

وفيما يتعلق بالمنتجات الجديدة فقد أطلقت «راكز» حزمة من باقات تأسيس الأعمال الجديدة مثل باقة «أعمالي» المشتملة على رخصة أعمال وتأشيرة إقامة في الإمارات وباقة «التجارة الإلكترونية» التي تمكن المستثمرين من إطلاق أعمالهم التجارية إلكترونياً وباقات «التعليم الافتراضي» المصممة للعاملين في مجال التعليم وباقة «المنتج العالمي» للاستفادة من مزايا كيانات المنطقة الحرة ومزايا الشركات الدولية، وكذلك باقة «الألعاب الإلكترونية» المصممة للمستثمرين الراغبين بالانضمام إلى قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يشهد نمواً سريعاً في المنطقة.

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