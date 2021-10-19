«شور» تعرض تقنيات صوتية متطورة في جيتكس 2021

المصدر: دبي - البيان

تعرض شركة شور للإلكترونيات الصوتية، خلال جيتكس 2021، مجموعة واسعة من الحلول الصوتية التي تستهدف الشركات التجارية والمؤسسات الأكاديمية، والمختصين الراغبين في تحسين الأدوات الصوتية في منازلهم وأثناء تنقلهم.

وقال شيكو هيرانانداني: رسّخت التكنولوجيا الصوتية بعد الجائحة مكانتها كواحدة من الأدوات الضرورية للعمل والترفيه، ونشارك في معرض جيتكس بهدف عرض أحدث حلول التكنولوجيا الصوتية، ولقاء الشركاء ومناقشة الدور الذي يمكننا تأديته معاً لتقديم تجارب صوتية رائعة.

وتتضمن المنتجات نظاماً صوتياً متكاملاً يشمل مكبرات صوتية مخصصة للجدران والطاولات، وميكروفونات للسقف تتماشى مع جميع أنواع الغرف ويمكن مزامنتها مع مكبرات صوتية موصولة على شبكة واحدة، إلى جانب أنظمة تحكم خاصة للحصول على منظومة صوتية متكاملة. وهناك نظام بدون أي توصيلات سلكية لتسهيل عملية تخطيط المكان بهدف الحصول على أكبر تغطية ممكنة. ويلائم هذا النظام غرف الاجتماعات وقاعات المحاكم ومدرجات المحاضرات وقاعات المؤتمرات.

وتتوافق المنتجات الجديدة مع حلول شركاء شور الاستراتيجيين لضمان نقاء الصوت، وتتضمن الحلول تطبيقات مايكروسوفت تيمز، وزووم، وهودلي، وباركو، وكريسترون وغيرها.

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