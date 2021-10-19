إطلاق مبادرة البرمجة بلا حدود للمطورين في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

شهد معرض جيتكس غلوبال إطلاق مبادرته البرمجة بلا حدود، أكبر فعالية للمطورين في المنطقة، والتي تهدف إلى تمكين المطورين الشباب وتمكين أهداف التحول الرقمي في المنطقة بما يتماشى مع البرنامج الوطني للمبرمجين في الإمارات، الذي تم إطلاقه مع الشركاء المؤسسين «مايكروسوفت» و«أوراكل» و«ريد هات».

وتتيح مبادرة البرمجة بلا حدود ميزات مجانية ومعتمدة من «مايكروسوفت» و«ريد هات» إلى جانب الوصول إلى الجلسات العملية التي تقدمها «أوراكل»، علاوةً على جلسات مع الشركاء المؤسسين للجهات الراعية خلال معرض جيتكس غلوبال، الذي ينعقد على أرض مركز دبي التجاري العالمي حتى 21 أكتوبر.

واعتبر تشانجبينج تشاو الرئيس التنفيذي لشركة «باينانس» الإمارات جهة رائدة عالمياً في مجال التحوّل الرقمي في الوقت الذي تتبنى فيه باقي الدول منهجية عمل متخوّفة بشكلٍ عام. وناقش تشاو أبرز المواضيع المتعلقة بتقنيات بلوك تشين خلال جلسة حوارية حول موضوع العملات الرقمية والتمويل المركزي واللامركزي، ضمن فعاليات جيتكس.

وقال تشاو: «تسير التقنية في الإمارات بمنحنى تطوّر سريعٍ جداً، إذ تمثّل الدولة إحدى أهم البيئات الداعمة للأعمال في العالم، علاوةً على أن كل ما يتم إنجازه هنا يكون على أعلى مستويات الجودة. وباعتبارها زيارتي الأولى للدولة، أتمنى العودة مجدداً لاستكشاف بيئة الأعمال الداعمة للتقنية التي تحتضنها».

واستقبل معرض جيتكس غلوبال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفيدرالي الباكستاني سيد أمين الحق، في زيارةٍ هي الأولى من نوعها. وافتتح الوزير الجناح الباكستاني في جيتكس غلوبال، ورافقه وفد ضم أكثر من 200 شخص من قادة الأعمال الباكستانيين.

من ناحية أخرى، أطلقت أزيموت وجيليفاي صندوق رأس المال الاستثماري بقيمة 50 مليون دولار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويركز الصندوق الجديد على تعزيز الابتكار القائم على التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة، وتحديد ورعاية الشركات التقنية الناشئة الوجهة لخدمات الشركات.

وقال ماسيمو كانيزو، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس شركة «جيليفاي»: نهدف إلى تكرار تجربتنا الناجحة التي سجلناها في أوروبا، بالتوازي مع تعزيز قدرتنا على الابتكار في المنطقة. ونؤمن بقدرتنا على الربط بين شركات التقنية الناشئة والشركات الكبرى، ما ينسجم مع أهداف منطقة الشرق الأوسط في التحوّل إلى المحرك الدافع للتقنيات الرقمية على نطاقٍ أوسع، وبناء منظومة عمل مزدهرة وعالية الابتكار.

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