ماجد الفطيم تسلّم منازل المرحلة الثانية من حي الليلك بـ«الزاهية» في الموعد المحدد

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «ماجد الفطيم للوجهات المتكاملة التابعة لشركة ماجد الفطيم العقارية» بالشراكة مع شركة الشارقة لإدارة الأصول بدء تسليم المرحلة الثانية من منازل حي الليلك بمجمع الزاهية السكني، الذي يتضمن 169 منزلاً بمخططات ومساحات متنوعة، من منازل الـ«تاون هاوس» وفلل الـ«كورت يارد» المكونة من 3 غرف نوم إلى الفلل المكونة من 5 غرف نوم.

ويأتي تسليم المرحلة الثانية بعد نجاح تسليم المرحلة الأولى من حي «الليلك» في مارس 2021، وبعد استكمال تسليم كافة الوحدات في كل من حي «الجوري» و«النرجس».

وبهذا يكون حي«الليلك» الحي السكني الثالث الذي يشهد إشغال كافة وحداته السكنية في الزاهية، ضمن المرحلة الأحدث في المشروع، التي تمثل إنجازاً جديداً في طريق تحقيق ماجد الفطيم وشركة الشارقة القابضة لطموحهما بابتكار الوجهات الاستثنائية والبيئات المستدامة.

وقال يوسف كاظم، المدير العام لمشاريع الوجهات المتكاملة لدى ماجد الفطيم: نخطو اليوم خطوة جديدة تجاه تحقيق رؤية ماجد الفطيم الطموحة لتطوير الوجهات التي تحتفي بسكانها وتمنحهم شعوراً رائعاً في كل يوم.

وبهذا نكون قد اجتزنا مرحلة أخرى على طريقنا لإعادة تصميم التجربة المعيشية في الشارقة، ونتطلع إلى الترحيب بكل من سينتقل قريباً إلى الزاهية للإقامة فيها. ومشروع الزاهية السكني الذي تملكه شركة الشارقة القابضة بالشراكة مع شركة «ماجد الفطيم العقارية»، تبلغ مساحته مليون متر مربع، ويبعد مسافة قريبة سيراً على الأقدام من «سيتي سنتر الزاهية».

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