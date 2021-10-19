الرئيس التنفيذي لـ«باينانس»: الإمارات تحتل مكانة متقدّمة عالمياً في التحوّل الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أشاد تشانجبينج شاو، الرئيس التنفيذي، مؤسّس شركة «باينانس»، بمكانة دولة الإمارات المتقدّمة باعتبارها رائدة عالمياً في تبني التحوّل الرقمي. جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول موضوع العملات الرقمية ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة مستقبل «بلوك تشين»، التي تختتم أعمالها غداً (20 الجاري).

وخلال الجلسة، التي قدّمها وركّزت على موضوعات التمويل المركزي واللامركزي، قال تشانجبينج: «تسير التقنية في الإمارات بمنحنى تطوّر سريعٍ جداً، إذ تمثّل الدولة إحدى أهم البيئات الداعمة للأعمال في العالم، علاوةً على أن كل ما يتم إنجازه هنا يكون على أعلى مستويات الجودة. وباعتبارها زيارتي الأولى للدولة، أتمنى العودة مجدداً لاستكشاف بيئة الأعمال الداعمة للتقنية التي تتوفر فيها».

تقنية جديدة

وفي إطار تعليقه حول الردود المختلفة للحكومات حيال التحوّل الرقمي، قال تشانجبينج: «هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة حول القطاع، الأمر الذي يتسبب بتخوّف عام، إلا أن هذا التوجّه غير صحي، بل يتوجّب علينا تبني أي تقنية جديدة تمتلك القدرة على تغيير المفاهيم، والاستثمار بتطوير تلك التقنيات لبناء فهم أوضح لإمكانياتها، وتشجيع نموها والاستفادة منها بأفضل شكل ممكن، لأن التحوّل الرقمي أمر محتوم. وأشعر بسعادة كبيرة لما لمسته هنا من تبنّي معظم قادة القطاع هنا لهذه الرؤية، الأمر الذي يبعث على الاطمئنان ويدفعنا لبذل المزيد من الجهود».

وأضاف: «يتوجب على الجميع التحلّي بعقلية منفتحة وعدّم التخوّف من التغيير؛ لأن الأخير أساس نمو الاقتصاد ونهضته، ومفتاح التغيير في عصرنا الحالي هو التقنية، التي باتت اليوم واقعاً ملموساً لا يمكن تجاهله، وليست مجرد فرضيات. وفي الإمارات، شهدت مدى تبنّي الدولة للتقنية وحرص الحكومة على تسخير كامل إمكاناتها، ما يمثّل أرضاً خصبة بالنسبة لنا للعمل بشكلٍ مشترك ضمن بيئةٍ آمنة عالية التنظيم».

منظومة متكاملة

وفي وقت سابق، أكّد أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة على النمو السريع للقطاع في دبي، وقال: «تمكّنا في المركز من بناء منظومة عمل متكاملة لـ«بلوك تشين»؛ لنكون من أوائل المناطق الحرة بالمنطقة في تبني هذه التقنيات. ونؤمن بأن هذا التحوّل بات واقعاً، ونلمس أثره بشكل متزايد، إذ نسير بخطى ثابتة لنشهد إطلاق أكثر من 1000 شركة عاملة في مجال العملات الرقمية في مركز دبي للسلع المتعددة وحده، ونظراً لسرعة هذا التطوّر، فإننا مهتمون باستكشاف كامل آفاق هذا القطاع. ولا بد هنا من الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجتمع العملات الرقمية و«بلوك تشين» حول العالم، إذ يواصل القطاع استكشاف مجالات عمل جديدة وطرح منتجات مبتكرة تعزز مستويات الثقة بقدرة هذا القطاع على النجاح».

تقنية ثورية

وناقش طلال طبّاع، المؤسس الشريك لشركة «كوين مينا»، دور العملات الرقمية باعتبارها التقنية الثورية الأهم في تاريخ انتقال الثروة. وخلال سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة، ناقش خبراء القطاع الفروقات الجوهرية بين الأعمال المالية المركزية وغير المركزية، وسلّطوا الضوء على الفرص المتوفرة في قطاع الأعمال الفنية الرقمية القائمة على العملات الرقمية، التي دخلت عالم إنتاجات «بوليوود» وقطاع الترفيه على نطاق واسع.

وشهدت فعالية «فينتك سيرج» في نسختها الافتتاحية عدداً من الجلسات الحوارية، التي سلّطت الضوء على أبرز الموضوعات المهمة في القطاع، بما في ذلك تمكين التشاركية في أسواق رأسمال الصيرفة الإسلامية واستراتيجيات تأمين مصادر التمويل للشركات الناشئة. ويأتي تنظيم فعاليات «فينتك سيرج» بالتزامن مع أعمال قمة مستقبل «بلوك تشين»، حيث تنعقد الفعاليتان في إطار معرض «جيتكس غلوبال».

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