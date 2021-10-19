شرطة دبي تعزز أمن الطرق بجهاز مراقبة معابر المشاة

المصدر: دبي - البيان

تواصل منصة القيادة العامة لشرطة دبي عرض خدماتها وأحدث تقنياتها وحلولها الابتكارية خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية المقام في مركز دبي التجاري العالمي بدورته الـ41.

وعرضت المنصة جهاز مراقبة معابر المشاة المختص بمراقبة وضبط المركبات التي لا تلتزم بإعطاء الأولوية للمشاة في المواقع المخصصة لعبورهم، إلى جانب رصده لمخالفة عدم وضع حزام الأمان، والانشغال أثناء القيادة كاستخدام الهاتف.

ويأتي جهاز مراقبة معابر المشاة ضمن الخطط الاستراتيجية المستقبلية لشرطة دبي، في الاستمرار بتطوير منظومة عملها لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية للسائقين والركاب والمشاة، وحصولهم على حقوقهم، وبيان واجباتهم، بما يعزز مستوى الأمان بالأنظمة والقوانين المرورية، ويجعل الطرق أكثر أماناً.

ويعمل الجهاز بنظام الطاقة الشمسية، ومزود بأجهزة استشعار تتمكن من التعرف على حركة عبور المشاة على جانبي الطريق، ويقوم برصد المركبات عن طريق تصويرها بالفيديو لإثبات الحالة، كما يعمل على إعطاء إشارة ضوئية حمراء لتنبيه سائقي المركبات بضرورة التوقف وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور، وفي حال عدم التزام السائق بالتوقف عند المعبر يقوم الجهاز بتصوير المركبة، وتحرر ضد السائق مخالفة مرورية بنص عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.

«أستون مارتن فانتاج»

كما عرضت المنصة سيارة «أستون مارتن فانتاج»، المعززة بمحرك ثماني أسطوانات ومزودة بشاحن توربيني مزدوج بسعة 4.0 ليترات، وقوة 510 أحصنة/ 625 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي «زد إف» بثماني سرعات، بسرعة قصوى تصل إلى 314 كيلومتراً في الساعة، وتسارع من وضع السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثوانٍ.

وقال العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن الدوريات الفارهة تعتبر علامة مميزة لشرطة دبي، وتطلبها العديد من الجهات والمؤسسات للمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية المختلفة، ونهدف من خلالها إلى التوعية بدور شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، خاصة وأنها تتواجد في المناطق السياحية، وتقوم بدور مهم في تلقي استفسارات الجمهور والسياح القادمين إلى الدولة.

استعلام ذكي

كما شاركت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بمشروع الاستعلام الذكي في سوق الذهب بديرة، والهادف إلى نشر التوعية والإرشادات لمرتادي السوق من الزوار والسياح وأصحاب المحلات التجارية، عبر إجراء مسح للباركود، والدخول إلى موقع إلكتروني وخريطة تفاعلية توضح لمرتادي السوق معلومات متنوعة حول المكان وقنوات التواصل مع الشرطة، وكيفية التصرف في حال التعرض للنشل أو فقدان أغراض أو التبليغ عن الباعة المتجولين والخدمات الشرطية الأخرى.

جهاز افتراضي لـ K9

كما عرضت الإدارة العامة «الجهاز الافتراضي للكلاب البوليسية»، وهو جهاز افتراضي يتم من خلاله تدريب الكلاب البوليسية وفق سيناريوهات متعددة تحاكي الواقع، ويمكن استخدامه من قبل المدربين المحترفين والمدربين المبتدئين على السواء.

ذكاء اصطناعي

قدمت شرطة دبي على هامش اليوم الثالث من مشاركة شرطة دبي في أسبوع معرض جيتكس للتقنية 2021، محاضرة بعنوان «الذكاء الاصطناعي»، والتي تطرقت إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي، ونظام العميل الذكي، وعدد من المصطلحات والمؤلفات المتخصصة في هذا المجال.

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