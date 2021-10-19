صندوق الزكاة يستعرض أحدث الحلول التقنية في خدمة فريضة الزكاة

المصدر: دبي - البيان

شارك صندوق الزكاة في فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية» 2021 بدبي، بمجموعة من خدماته الإلكترونية التي استحدثها لخدمة فريضة الزكاة.

وقال عبد الله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة: تأتي مشاركتنا في معرض جيتكس لاستعراض أبرز خدماتنا الرقمية التي صممناها داخل صندوق الزكاة بأيدي وعقول أبناء الصندوق لتيسير عملية أداء الزكاة.

وأكد المهيري أهمية المشاركة في مثل تلك المعارض التي تعد محفلاً مهماً يرتاده كم كبير من الزائرين والعارضين مما يسهم في زيادة نشر التوعية حول فريضة الزكاة للأفراد والشركات من خلال التسويق للخدمات المعدة والمقدمة لهم.

وأضاف إن صندوق الزكاة يقدم جهاز الصراف الآلي الخاص بالصندوق بحلته الجديدة - النسخة الرابعة - والمخصص بتقديم خدمات دفع الزكاة بشكل رئيس، بالإضافة إلى تقديمه خدمات احتساب الزكاة، مع إمكانية تفعيله ليكون جهاز سحب يخصص للمستحقين الحاصلين على مساعدات من قبل صندوق الزكاة.

وقد بلغ عدد الأجهزة من هذا الإصدار الجديد 37 جهازاً، تم تدشينها فعلياً في عدد من المراكز التجارية الكبرى ومحطات أدنوك، ليكون في متناول الجميع.

وعن مميزات الجهاز الجديد، قال عبد الله المهيري: إن الجهاز يسهل على المزكّين احتساب ودفع زكاتهم نقداً أو بواسطة الشيكات أو بطاقات الائتمان مع خاصية الدفع بواسطة الاتصال قريب المدى NFC لتوسيع نطاق استخدامه ليشمل المحافظ المالية والتي يفضل أصحابها عدم الدفع بواسطة الكاش أو البطاقات، وإنما من خلال المحافظ الإلكترونية عبر Apple Pay وSamsung Pay وGoogle Pay ومحفظة اتصالات eWallet وغيرها.

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