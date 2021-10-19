«بركة» توقع عقداً مع «ميرال» لتطوير مناطق سكنية في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «بركة للتطوير العقاري» إحدى شركات مجموعة بن حم توقيع عقد مع «ميرال» مطور الوجهات السياحية في أبوظبي لتطوير مناطق سكنية في جزيرة ياس التابعة لمشروع «ياس باي» الوجهة البحرية الحيوية الجديدة في إمارة أبوظبي.

وستقوم شركة «بركة للتطوير العقاري» بتطوير بناء سكني على الواجهة البحرية ضمن منطقة «ريزيدنسز في ياس باي» من مشروع «ياس باي».

شهد توقيع الاتفاقية الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، ومحمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال». ويتميز مشروع «ياس باي» بكونه وجهة بحرية جديدة لأبوظبي، بالقرب من المرافق الترفيهية في جزيرة ياس، كما سيضم 3 مناطق أساسية هي «الواجهة البحرية»، و«ريزيدنسز في ياس باي» و«المنطقة الإبداعية - ياس»، وذلك على مساحة تصل إلى 14 مليون قدم مربعة.

وقال الشيخ مسلم بن حم: ‭ ‬نرحب‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬ميرال والتي‭ ‬تمثل‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرتنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافنا الطموحة المتمثلة في رفد القطاع الترفيهي والعقاري في الدولة بمشاريع حيوية متكاملة‭ .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة للإمارة كونها تعزز النمو، الذي تشهده جزيرة ياس وترسخ مكانتها كوجهة مميزة على الواجهة البحرية.

وأكد محمد الزعابي: سعداء أن نعلن عن إتمام عملية بيع إحدى أراضي «ياس باي» لشركة بركة للتطوير العقاري حيث يعد هذا التعاون جزءاً من استراتيجيتنا لتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال، تتوفر فيها جميع متطلبات الاستقرار والراحة.

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