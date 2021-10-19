«أبوظبي للزراعة» تستعرض مشاريعها الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعرض هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عدداً من مشاريعها الذكية المخصصة لخدمة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2021» ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية.

وقال يعقوب العوضي مدير قسم التخطيط والمشاريع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن «جيتكس للتقنية» يعد فرصة مثالية لتسليط الضوء على التطبيقات الذكية والمشاريع التي ابتكرتها الهيئة لخدمة قطاع الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية في أبوظبي والتي تعتمد على أحدث التقنيات بما في ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل واستدامة القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الحيوي بالإضافة إلى مواكبة النهضة التكنولوجية التي تشهدها كافة القطاعات في الدولة.

تطبيقات

وأضاف العوضي إن الهيئة تركز هذا العام على الترويج لأحدث تطبيقاتها الإلكترونية المخصصة للمزارعين وتوقعات استيراد الأغذية والأعلاف الحيوانية في الدولة.. مشيراً إلى أنها تستعرض مشروعين يمكن تحميلهما عبر منصتي «أبل» و«أندرويد» للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.. الأول تقييم تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لإدارة مزارع النخيل وهي منصة مبتكرة وشاملة لتحليل البيانات الجغرافية المكانية واتخاذ القرار، والثاني يعنى بتوقعات استيراد الأغذية والأعلاف الحيوانية في الدولة ويهدف إلى وضع نماذج والتوقعات لقيمة الواردات الغذائية في الدولة باستخدام نماذج السلاسل الزمنية.

يذكر أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تقدم 48 خدمة زراعية وغذائية وحيوانية إلكترونياً لكافة المتعاملين معها منها 15 خدمة لمربي الثروة الحيوانية و12 خدمة زراعية لأصحاب المزارع الصغيرة والتجارية و19 خدمة غذائية لخدمة قطاع الغذاء كما تقدم الهيئة خدمتين لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والغذاء.

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