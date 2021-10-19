«زوهو» توقع اتفاقية مع جهة حكومية في معرض جيتكس

المصدر: دبي - البيان

كشفت «زوهو»، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، عن توقيعها اتفاقية مع جهة حكومية خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2021، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، كما كشفت الشركة أيضاً عن خمسة تطبيقات وثلاث خدمات جديدة، بالإضافة إلى سبعة تحسينات رئيسية في منصة «زوهو ون»، نظام التشغيل الخاص بالشركات، بما يلبي احتياجات أماكن العمل الهجينة ويوفر قيمة أكبر للشركات.

وتم طرح التطبيقات والخدمات الجديدة بهدف توفير مزيد من الحلول التكنولوجية الموحدة والتجارب السلسة التي تلبي احتياجات أماكن العمل الهجينة العصرية، وتحقق قيمة مضافة للشركات. وتعمل هذه الخدمات والتطبيقات الجديدة بأحدث التقنيات بما في ذلك الواقع المعزز والتعلم الآلي وتكنولوجيا البيانات.

وقال حيدر نظام، رئيس شركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خلال مؤتمر صحفي أمس، على هامش جيتكس: «إن التجربة التي يحصل عليها الموظفون والعملاء والشركاء والموردون عند تعاملهم مع الشركات عادةً ما تعكس النظام الداخلي للشركة وهيكله التنظيمي.

تعمل كثير من أنظمة الشركات بشكل منفصل كنتيجة للحلول المجزأة التي يقدمها الموردون». وتابع قائلاً: «إن توحيد الأعمال يتطلب توحيد الأنظمة الأساسية، والتي يمكن بدورها منح تجربة متكاملة داخلياً وخارجياً ومعلومات معمقة. وقد تم إنشاء منصة «زوهو ون» انطلاقاً من هذه الرؤية، وتستمر في تعزيز قيمتها الاستثنائية بإضافات وتحسينات جديدة عاماً تلو الآخر».

وعلى الصعيد العالمي، تعتمد أكثر من 40 ألف منظمة منصة «زوهو ون» كنظام التشغيل الخاص بها، حيث إن حزمة إدارة الشركات الشاملة الخاصة بـ«زوهو ون» هي المنتج الأكثر مبيعاً لشركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد، زادت نسبة نمو عملاء «زوهو ون» عالمياً 60 % سنوياً على مدار الأعوام السابقة، أما من حيث الأرباح فقد حققت دولة الإمارات التي تعد ثالث أكبر سوق للشركة زيادة بنسبة 116 % في عام 2021.

وتضم التطبيقات الجديدة لمنصة «زوهو ون»:

● «زوهو ليرن» Zoho Learn: هي أداة لإدارة التعلم للشركات تتيح برامج تدريب تفاعلية وتقييمات مع منشئ الدورات التدريبية من «زوهو»، كما تتيح جمع معلومات الشركة وبرامج التدريب وغيرها في منصة مركزية عبر الإنترنت، مما يجعلها وسيلة متميزة للشركات لتنمية قدرات موظفيها.

● «زوهو لينس» Zoho Lens: يسهل هذا التطبيق التواصل والتعاون في بيئة العمل عن بعد، كما أنه يوفر المساعدة والتوجيه عن بعد للموظفين من خلال تقنية الواقع المعزز والمزودة بخصائص كالشرح الآني وخدمة الصوت عبر الإنترنت «VoIP» والمحادثات النصية وغيرها الكثير.

● «تيم إنبوكس» TeamInbox: يوفر هذا التطبيق للفريق منصة مركزية تضم كافة رسائل البريد الإلكتروني المشتركة الواردة، بهدف الحد من ازدواجية المهام وتوفير نافذة موحدة لقراءة مختلف رسائل البريد الإلكتروني.

● «زوهو داتا بريب» Zoho DataPrep: هي أداة خدمة ذاتية لإعداد وإدارة بيانات. يمكن لـ DataPrep، المدعوم بالتعلم الآلي، أن يساعد المستخدمين من الشركات على دمج ونمذجة وتنقية وتحويل وإثراء وتنظيم البيانات، سواء كان المستخدمون يعدّون البيانات من تطبيقات أطراف خارجية أو من مصادر أخرى، إلى جانب التكامل مع تطبيق «زوهو أناليتيكس»، أو أي طرف ثالث للحصول على معلومات معمقة إضافية.

● «زوهو كوميرس» Zoho Commerce: تمكن إضافة «زوهو كوميرس» تجار التجزئة من إنشاء متاجر إلكترونية بسهولة، وذلك من خلال توافر الأدوات اللازمة لإنشاء الموقع الإلكتروني واستلام الطلبات وتتبع المخزون ومعالجة المدفوعات وإدارة الشحن، إضافةً إلى تسويق علامتهم التجارية وتحليل البيانات، فضلاً عن كونه متكاملاً مع مختلف بوابات الدفع الخارجية.

وفيما يلي الخدمات الجديدة المتضمنة الآن في منصة «زوهو ون»:

● «وورك غراف» Work Graph: ترسم خدمة الواجهة الخلفية الجديدة من زوهو، الأولى على مستوى الصناعة لبرامج الشركات، خريطة بالتفاعلات بين الأشخاص والموارد والأنظمة والعمليات من خلال دراسة الإشارات وقوتها عبر الأجهزة لإنشاء رسم بياني على نطاق الشركة مخصص لكل فرد ضمن المنظمة، وسيتم ملاحظة نتائج هذا الرسم البياني على الإنتاجية اليومية للمستخدمين عبر مختلف التطبيقات.

● «أورغ ديكشنري» Org Dictionary: تقدم هذه الخدمة الجديدة على نطاق المنظمات، والأولى أيضاً من نوعها، فهرساً مركزياً للمنظمة بأكملها، وذلك عن طريق تسجيلها أسماء الموظفين والموارد الأخرى تلقائياً، موفرةً بذلك نسقاً منتظماً ومركزياً لكافة تطبيقات ومستخدمي «زوهو».

● إدارة تطبيقات المحمول (إم إيه إم): مع تزايد الحاجة للعمل عن بعد، يتضمن «زوهو ون» الآن إمكانيات إدارة تطبيقات الهاتف المحمول على مستوى المؤسسة، حيث يمكن للمديرين إضافة وإدارة جميع أجهزة المستخدمين بسهولة لتكوين المعلومات بشكل أفضل والتحكم بالتجهيز، وتصاريح وسياسات التطبيقات الخاصة، وقفل ومسح الأجهزة عن بعد، وغيرها من الميزات التي تدعم مرونة العمل وتنقل الموظفين.

وتتضمن تحسينات المنصة ما يلي:

● ذكاء الأعمال المتضمن والتحاوري: يشتمل «زوهو ون» الآن على ميزة التحليلات المتضمنة والتحاورية بما يمكن صانعي القرار من التعمّق أكثر في بياناتهم واستنباط معلومات حول مختلف الأقسام، وذلك كله من خلال توجيه أوامر باللغة الطبيعية باستخدام «زيا إنسايتس». ومن خلال توفير أكثر من 1500 تقرير ولوحة بيانات مدمجة للتحليلات، يمكن اتخاذ قرارات الأعمال الحرجة بدقة وسرعة أكبر.

● إنتربرايز سيرتش: يمكن الآن لخاصية البحث القابلة للتنفيذ على نطاق المنظمة من «زوهو»، والمدعومة بـ«زيا»، فهم الطلبات باللغة الطبيعية. ستعزز خاصية البحث المدعومة باللغة الطبيعية عملية اكتشاف البيانات بشكل أدق عبر الفرق والوظائف.

● لوحة تحكم موحدة، ولوحات بيانات وواجهة مستخدم بتقنية «سمارت ستاك»: يمكن للموظفين الآن رؤية تطبيقاتهم وخدماتهم ولوحات بياناتهم في مشهد واحد يجمع الجداول الزمنية ولوحات البيانات ونظام الملاحة وغيرها في مكان واحد.

● لوحة بيانات قابلة للتعديل مع واجهات معدة مسبقاً: يمكن جمع الواجهات التي تتضمن بيانات من كافة أقسام المؤسسة في لوحة بيانات مخصصة، مما يوفر للمستخدمين اطّلاعاً على كافة أقسام المؤسسة من خلال مشهد واحد مع إمكانية التعمّق أكثر بنقرة واحدة.

● التكامل مع مزودي خدمات الهاتف: إدراكاً لحقيقة أن الشركات تقدر المرونة في اختيار التطبيقات التي تلبي احتياجاتها الخاصة، تتكامل منصة «زوهو ون» بالفعل مع أكثر من 1000 حل لأطراف ثالثة على Zoho Marketplace، إلى جانب توسيع تكاملها الآن مع أكثر من مئة من مزودي خدمات الهاتف لتمكين الاتصالات السلسة بين الأطراف المعنية.

وتوفر منصة «زوهو ون» نظاماً بيئياً عميقاً قابلاً للتوسع والتكامل، بما في ذلك منصة شاملة للمطورين والمستخدمين من الشركات للإنشاء والتوسع والدمج. وتحتوي المنصة على تطبيقات صادرة حديثاً هي أداة «كانفاس» الخالية من التعليمات البرمجية، وأداة «زوهو كرياتور» ذات التعليمات البرمجية المنخفضة ومنصة «كاتاليست» ذات التعليمات البرمجية الاحترافية.

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