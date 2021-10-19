الريتز كارلتون أبوظبي - القناة الكبرى يكشف عن فيلا بإلهام من جمال أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن فندق الريتز كارلتون أبوظبي - القناة الكبرى، تدشين فيلا تثري خيارات الإقامة في الوجهة الفاخرة، وهي مستوحاة من التصميم الكلاسيكي لإمارة أبوظبي ممزوجاً بلمسات عصرية تنسجم مع البيئة المحيطة بالفندق، وهي تحمل اسم «ربدان» أول حصان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتضم الفيلا 3 غرف نوم واسعة مع مسبح خاص مُزوَّد بنظام للتحكم بدرجة الحرارة، بالإضافة إلى غرفة معيشة منفصلة وفناء واسع لتوفير أعلى مستويات الرفاهية وأفضل تجارب الإقامة. إذ تتميز الفيلا بتصميم داخلي مُبتكر يجسّد الإرث العريق للعاصمة الإماراتية ويحتفي بمكانتها التي تفتح اليوم آفاقاً جديدة، إذ تمزج تفاصيلها الملامح الثقافية للإمارة مع المفاهيم الحديثة التي تواكب الاحتياجات الحالية.

كما تم تجهيز فيلا ربدان بأثاث مصنوع من منتجاتٍ صديقة للبيئة باستخدام أخشاب من موزعين محليين، لتنسجم مع طابعها المستوحى من إمارة أبوظبي البديعة والطراز المعماري الرائع لجامع الشيخ زايد الكبير، إلى جانب أسقف على شكل قبة. وتكتمل الفيلا بالخدمة المميزة لفندق الريتز كارلتون أبوظبي، والتي تشمل سفيراً مخصصاً لفيلا ربدان موجود بشكل مباشر أمام ضيوف الفيلا.

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