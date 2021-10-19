«رُوّاد» الشارقة تعتمد تمويل الفواتير وأوامر الشراء لصالح المشاريع القائمة

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مقترحاً بتمويل المؤسسة لفواتير وأوامر الشراء بضمان القيمة وبدون فوائد لصالح أعضائها من المشاريع القائمة، كما تمت الموافقة على تمويل مشروعين جديدين بإجمالي 650 ألف درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة لعام 2021، والذي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، برئاسة حمد المحمود مدير مؤسسة «رٌوّاد» وحضور الأعضاء سعيد السويدي، وفيصل المدفع، وفهد الخميري، والدكتور مدثر عبد الله، ونورا الزرعوني، فيما حضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع فاطمة آل علي رئيس اللجنة الفنية مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع، وأعضاء اللجنة حمدة الحمادي إداري أول تمويل، وناصر العويس محلل مالي أول.

وأوضح حمد المحمود أن اللجنة اعتمدت المقترح الذي تم رفعه من اللجنة الفنية بالمؤسسة، ويتمثل في تمويل الفواتير وأوامر الشراء لينضم إلى أقسام التمويل المباشر المقدم من المؤسسة، وهو مخصص لصالح المشاريع القائمة التي لم يمر على تأسيسها أكثر من 3 سنوات، ويغطي فواتير وعقود تقديم الخدمة لعملاء هذه المشاريع والمناقصات التي يشاركون بها إلى جانب الوكالات.

وأضاف أن الخدمة التمويلية الجديدة تهدف إلى المساهمة في تمكين المشاريع من المحافظة على السيولة النقدية الكافية لديها وبما يسهل من فرص المشاركة في المناقصات وتوريد مشترياتها وتقديم خدماتها للزبائن والعملاء وفق المواعيد المستهدفة، على أن يقوم صاحب المشروع لاحقاً بسداد قيمة هذا التمويل من خلال أقساط شهرية، وبحسب المدد المحددة.

واطلعت اللجنة على طلبات التمويل الجديدة المقدمة من المشاريع خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي بلغت 6 طلبات، واتخذت قراراً بالموافقة على تمويل مشروعين اثنين بإجمالي 650 ألف درهم، منها 250 ألف درهم عبارة عن تمويل أصول من خلال التمويل المباشر من المؤسسة، و400 ألف درهم من خلال التمويل عبر مصرف الشارقة الإسلامي، لافتاً إلى أن إجمالي المشاريع التي ناقشت اللجنة طلبات تمويلها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بلغ 11 مشروعاً، وتمت الموافقة على تمويل 3 منها وبإجمالي 950 ألف درهم.

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