«إنجازات» توقع اتفاقية تعاون مع «دِل تكنولوجيز» لدعم وتيرة التحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة «إنجازات» على هامش مشاركتها ضمن معرض جيتكس اتفاقية تعاون مع شركة «دِل تكنولوجيز» لتعزيز قيمة الخدمات التي تقدمها الشركة للهيئات الحكومية في دولة الإمارات.

وقع الاتفاقية أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات، ومحمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا في دِل تكنولوجيز.

وتمكّن هذه الاتفاقية شركة «إنجازات» من الاستفادة من فرص التدريب المتخصص وحوافز الخدمة والمنتجات التي توفرها دِل تكنولوجيز. وتتطلع الشركتان لتسخير مواردهما لتحقيق المزيد من التعاون لتقديم خدمات شاملة توفر أفضل التجارب الرقمية لعملاء إنجازات.

وأشارت نتائج «مؤشر التحول الرقمي» الصادر مؤخراً عن شركة دِل تكنولوجيز إلى تمكن أكثر من 90% من المؤسسات في الإمارات من تسريع «بعض» برامج التحول الرقمي الخاصة بها هذا العام.

وعند مقارنة ذلك بالمعيار العالمي البالغ 80%، فإنه يشير إلى أن المؤسسات في المنطقة قد وضعت برامج التحول الرقمي على رأس أولوياتها. وتتمثل الأهداف الرئيسية لبيئة الأعمال الحالية في إيجاد الطرق الكفيلة بتسخير التقنيات السحابية لتحقيق الإدارة والمشاركة السهلة لتقنيات الحوسبة والتخزين والشبكات وحماية البيانات.

وكانت «إنجازات» حصلت في وقت سابق من هذا العام على لقب «مزود الخدمة السحابية» من دِل تكنولوجيز لتعزز بذلك من قدراتها على توفير حلول دِل تكنولوجيز الشاملة للسحابة الهجينة والمتعددة لعملائها.

كما ستتمكن الشركة من الوصول السهل والسريع إلى الموارد المختلفة التي توفرها دِل تكنولوجيز كالتدريبات التقنية والحوافز الخاصة بالمنتجات والخدمات، إلى جانب المرونة لتنمية أعمالها بالاستفادة من مجموعة شاملة من المزايا المالية.

وقال أسامة ذهبية: يُسعدنا العمل مع مؤسسة تقنية مثل دِل تكنولوجيز، لتسخير خبراتنا ومنهجيات التصميم والابتكار المتقدمة والكفاءات الفريدة لتوفير أفضل الحلول الرقمية التي تمكن الشركات من تعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي. نحن على ثقة بأن هذا التعاون المستمر سيساهم في تجسيد أهداف التحول الرقمي وترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة التكنولوجيا العالمية.

وقال محمد أمين: سعداء باختيار شركة «إنجازات» لنا كمطور الحلول التكنولوجية المفضل لديهم، حيث ستتمكن إنجازات بالاستفادة من حلولنا التقنية من الارتقاء بتجارب العملاء، وتقديم المنتجات والخدمات بشكل أسرع بما يسهم في تسريع العمل على استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بهم.

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