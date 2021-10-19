«ميرسر»: منظومة التقاعد في الإمارات الأفضل عربياً والـ 22 عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

نالت منظومة المعاشات المُستحقّة للمتقاعدين في الإمارات، المركز الأول عربياً والــ 22 عالمياً على «مؤشر التقاعد العالمي من معهد ميرسر إم إف إيه» لعام 2021، الصادر أمس عن شركة «ميرسر» الأمريكية الشهيرة لإدارة الأصول.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تندرج فيها منظومة التقاعد بالإمارات ضمن تصنيف هذا المؤشر، والذي يدرس نُظُم التقاعد المُطبقة في غالبية دول العالم، ويُصنفها بصفة سنوية بالترتيب حسب أفضليتها.

وأوضحت «ميرسر» في التقرير المُرفَق بنتائج المؤشر أن منظومة التقاعد السارية في الإمارات سجلت درجات عالية هذا العام في المؤشرات الفرعية الثلاثة ضمن المؤشر الرئيسي، وهي «كفاية المعاشات لسداد احتياجات المتقاعدين»، ونالت فيه الإمارات المركز الــ 28 عالمياً برصيد 59.7 من أصل 100 درجة، «استدامة منظومة التقاعد»، ونالت الإمارات فيه المركز الــ 23 عالمياً برصيد 50.2 درجة، و«تكامل المنظومة»، حيث نالت فيه الإمارات المركز الــ 25 عالمياً برصيد 72.6 درجة. وبلغ رصيد الإمارات على المؤشر العام 59,6 درجة.

وتطرق التقرير إلى وصف منظومة التقاعد في الإمارات، فذكر أنها تشمل حداً أدنى من المعاشات الحكومية، منظومة وطنية تستند إلى التوظيف يديرها «صندوق أبوظبي للتقاعد» لإمارة أبوظبي، و«الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» لباقي الإمارات.

وأفاد التقرير بأن الموظفين يساهمون في هذه المنظومة بنسبة 5% من رواتبهم الشهرية، فيما تُساهم جهات العمل بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 15%، فيما تضمن الحكومة المزايا والمخصصات المُتاحة ضمن المنظومة.

وقال ويليام توم، الرئيس الإقليمي الأول لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «معهد ميرسر إم إف إيه» في تصريحات صحفية: «يُعد فوز الإمارات بالمركز الــ 22 عالمياً شهادة على التزام حكومتها بضمان التخطيط المالي على المدى البعيد وتمتع مواطنيها بحياة كريمة».

وتفوقت منظومة التقاعد في الإمارات على نظيرتها في ماليزيا التي جاءت في المركز الــ 23 عالمياً، إسبانيا «الــ 24»، الصين «الــ 28»، إيطاليا «الــ 32»، النمسا «الــ 33»، اليابان «الــ 36»، وكوريا الجنوبية «الــ 38»، والهند «الــ 40».

وكانت صدارة المؤشر من نصيب أيسلندا، والتي نالت رصيداً بلغ 84.2 درجة، فيما حلت هولندا ثانية برصيد 83.5 درجة، وجاءت الدنمارك ثالثة برصيد 82 درجة.

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