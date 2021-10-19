شراكة بين سيسكو و«ميرال» لرقمنة تجارب الزوار في جزيرة ياس

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سيسكو وشركة ميرال المنظمة للتجارب المتميزة في أبوظبي، عن شراكتهما لإنشاء تطبيق الهاتف الذكي الخاص بجزيرة ياس، والذي سيعزز تجارب الزوار في المناطق الترفيهية بالجزيرة. جاء ذلك خلال المشاركة بمعرض جيتكس.

وسيُصمَّم التطبيق المحسّن، ليوفر تجربة مستخدم سلسة ومخصصة، وليمنح الزوار طرقاً جديدة لاستكشاف المناطق الترفيهية، والأماكن ذات الأهمية والأنشطة المتميزة في مدينة الملاهي الحديثة.

وتعمل سيسكو، بالتعاون مع فريق «ميرال»، لإنشاء حل متطور، يتعرف إلى تفضيلات الزوار، ويحللها، ويقترح بناءً على ذلك الأنشطة المناسبة في الوقت الفعلي، أثناء استكشافهم للموقع. وسيتمكن المستخدمون عبر تنزيل تطبيق الهاتف الذكي، من تلقي إشعارات التذكير بالعروض الحية، والعروض ذات الصلة، بسرعة وسهولة أكبر، بناءً على الموقع والتفضيلات.

ومحمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال، قال: تعاونا على مر السنين مع شركة سيسكو، ووظفنا تقنياتها لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في جعل جزيرة ياس وجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال.

ويُعدّ إنشاء التجارب الفريدة والمدعّمة رقمياً للضيوف، بالإضافة إلى مشروعنا القادم، خطوة جوهرية في تحقيق هذا الهدف، ونحن على ثقة بأن الزائرين في مناطق الجذب والتجارب الخاصة بنا، سيختبرون مستويات جديدة من الاتصال والراحة والاستمتاع، أثناء استخدامهم لتطبيقنا.

تعتبر شراكة سيسكو مع ميرال، قائمة على مذكرة تفاهم سابقة، تم توقيعها في 2017، لتعزيز العروض الرقمية في جزيرة ياس، من خلال استخدام الشبكات الذكية، وأفضل الممارسات في مجال إنترنت الأشياء.

وتم ضمن هذا التعاون، نشر البنية التحتية لشبكة سيسكو اللاسلكية، وحلول Cisco DNA Spaces، ما زود شركة ميرال بخدمات غنية وقائمة على الموقع، شكلت أساساً قوياً للتطبيق الذي يتم تصميمه الآن.

كما تعاونت سيسكو مع ميرال، كجزء من برنامجها الخاص بتسريع التحول الرقمي، وهو مبادرة تعمل خلالها سيسكو مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، والقطاع والأوساط الأكاديمية، لدعم أجندة التحول الرقمي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي.

وأصبحت سيسكو ضمن هذا المجال الآن، شريكاً استراتيجياً في الرقمنة، مع انضمامها إلى مهمة «ميرال»، لإنشاء التجارب الذكية وسهلة الاستخدام، في مجموعة من الوجهات الرياضية والترفيهية.

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لشركة سيسكو في منطقة الخليج: يُعدّ تعاوننا المستمر مع ميرال، برهاناً على تناغم أهدافنا في إنشاء الوجهات العالمية، عبر إمكانات الرقمنة.

وتساعد البنية التحتية الموثوقة وسهلة الاستخدام من سيسكو، ومجموعة منتجاتها الواسعة، في تسريع جدول أعمال النمو والابتكار لدى شركة ميرال، وإيجاد الحلول المستقبلية لها. ونحن على ثقة بأن الزائرين سيستمتعون عبر التطبيق الجديد، والتقنيات الذكية التي تدعمه، بتجربة أكثر تخصيصاً وتميزاً في مدن ياس ووجهاتها الترفيهية.

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