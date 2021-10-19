«سوديكسو» تدعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة سوديكسو للخدمات الرامية إلى تحسين جودة الحياة، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، تطبيق «تاتش تو أوردر» الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

يعمل التطبيق في طلب الطعام الداخلي على تعزيز مستويات رضا المرضى من خلال إحالة التاريخ الطبي الإلكتروني للمرضى وقيودهم الغذائية مباشرة إلى المطبخ الذي يجمع بين تفضيلات الطعام لدى المستخدمين لإعداد وجبات مغذية.

توفر تقنية «تاتش تو أوردر» للمرضى تفاصيل غذائية شاملة مع تسليط الضوء على عدد السعرات الحرارية المستهلكة في كل وجبة، إضافةً إلى مزامنة تفضيلات المرضى تلقائياً في أوضاع الاتصال بالإنترنت وعدم الاتصال.

وقال رشيد نجيم الرئيس التنفيذي لشركة سوديكسو الشرق الأوسط: باستخدام أنظمة التحسين الذاتي، تمكنّا من تعزيز تجارب مرضى المستشفيات والزوار عبر مواقعنا التشغيلية.

وقد سجّل الإطلاق التجريبي الأخير لحلّي «ون كليك» و«تاتش تو أوردر» عبر مواقع التعليم والرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة نجاحاً هائلاً، حيث كانت تجربة المستخدمين الكلية إيجابية للغاية. ونتطلع إلى توسيع عملياتنا لتشمل مواقع أخرى في أنحاء الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة في الأشهر المقبلة.

في سوديكسو، نسعى جاهدين إلى تحسين خدماتنا وتكييفها مع متطلبات السوق المتغيرة من خلال الاستثمار في تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، ونعتقد أن سوق الشرق الأوسط جاهز لاحتضان استخدامات الذكاء الاصطناعي لدعم احتياجات الرعاية الصحية ذات الصلة.

وأثبتت تقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوتات فعاليتهما كحلّ مستدام لتعزيز الخدمات اللوجستية والمتطلبات الطبية على مستوى القطاع.

في العام 2017، أطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، وهي استراتيجية طموحة أولى من نوعها تهدف إلى تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية.

وتلبيةً للطلب المتزايد في أوائل 2021، أطلقت سوديكسو تقنيتها الرقمية لطلب الطعام تحت عنوان «ون كليك».

وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني سهل الاستخدام لطلب الطعام يمكّن الطاقم الطبي والزائرين من طلب وجبات صحية ببساطة من خلال نقرة زر؛ مما يحدّ من النقاط التلامسية المشتركة، ويقلّل مخاطر انتشار العدوى عن طريق الحد من الاتصال الجسدي.

وتتطلع سوديكسو الشرق الأوسط إلى تعزيز ودعم احتياجات قطاع الرعاية الصحية من خلال تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات عبر خدمات جودة الحياة التي تقدمها في الشرق الأوسط.

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