«المالية المركزية» بالشارقة تطلق المحفظة الرقمية «تحصيل باي» بديلاً للدفع النقدي

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً، المحفظة الرقمية «تحصيل باي»، التي يمكن استخدامها من قبل الأفراد والشركات، كطريقة سهلة وآمنة للدفع، من خلال المنصات الرقمية، مثل البوابات الرقمية، وتطبيقات الهواتف الذكية، كبديلٍ عن الدفع نقداً، أو بواسطة بطاقات الائتمان البلاستيكية.

وتعمل المحفظة على تسهيل إجراء كافة المعاملات المالية الخاصة بنظام الإيصال الذكي «تحصيل»، والمُطبق في كافة دوائر حكومة الشارقة، والعديد من الدوائر شبه الحكومية والخاصة في الإمارة، بحيث يمكن للمتعامل دفع رسوم المعاملات إلكترونياً، بواسطة الأموال المودعة في حساب «تحصيل»، أو بطاقات الائتمان المخزنة داخل المحفظة، بشكل آمن وسريع، دون الحاجة إلى إدخال بيانات الدفع في كل مرة.

وقالت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحقيقاً لاستراتيجية التحول الرقمي في الإمارة، نعمل بشكل مستمر، على تحديث وتطوير خدماتنا، من أجل التسهيل على المتعاملين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم من خلال نظام «تحصيل» بكل سهولة وسرعة وأمان».

وأشارت إلى أن خدمة «تحصيل باي»، تتضمن بيانات صاحب الحساب، ومعلومات البطاقات الائتمانية الخاصة به، ومعلومات الدفع في مكان واحد، بالإضافة إلى الأموال المُخزنة، التي قام المستخدم بإضافتها إلى المحفظة، من خلال إيداع النقود في المحفظة لدى أي من مراكز الشحن المعتمدة، أو من خلال التحويل المباشر من حسابه المصرفي إلى محفظته الرقمية.

وتعد الخدمة جزءاً من نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، الذي طورته دائرة المالية المركزية بجهود فرق عملها، نظام دفع إلكتروني متميّز، ويطبّق في جميع الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، وأسهم منذ إطلاقه في توفير الخدمات الحكومية على مدار الساعة لمتعاملي الجهات الحكومية، كما قلل من مخاطر استخدام النقد، وأضاف العديد من المزايا للاستخدام الأمثل لتقنيات الدفع الإلكترونية الحديثة.

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