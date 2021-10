الزراعة المستدامة تعزز نهج دبي لمستقبل مستدام مع توفير منتجات عضوية وطازجة

المصدر: البيان

يواصل قطاع الزراعة في دبي تسجيله أرقاماً قياسية بعدد المزارع الأيكولوجية Ecological Farms مع تزايد الاهتمام بالأمن الغذائي، وممارسات الزراعة المتجددة. وقد أصبحت هذه المزارع وجهات جاذبة للسكان وكذلك السياح على حد سواء، وأيضا من الطرق الجديدة التي توفر منتجات طازجة على مدار العام. كما تحرص المدينة على تقديم المزيد من الفرص للارتقاء بالمشاريع الزراعية، وأيضا إيجاد وسائل جديدة لاستكشاف تجارب مميزة في دبي.

وقد حقّقت الزراعة العمودية بما فيها الزراعة المائية وتربية الأحياء المائية، شعبيةً متزايدةً بفضل دورها في رسم مسار دبي نحو مستقبل أكثر استدامة. وتسهم المزارع العمودية في دعم أهداف الأمن الغذائي في الإمارات ، بما يضمن توفير منتجات طازجة للمستهلكين. حيث يتم استخدام المنتجات المحلية في مكونات الأطباق الشهية في عددٍ من وجهات الإمارة، فمثلا تقدم تسعة مطاعم في فندق أتلانتس النخلة أطباقاً معدّة من مكوّنات مزروعة في دبي. كما تركز عدّة وجهات محلية مفضلة مثل: ذا بانجولين، وذا لوكال في فندق أنداز دبي وغيرها على استخدام المنتجات المزروعة محلياً.

وتعليقاً على ذلك، قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في "دبي للسياحة"، نائب رئيس مبادرة "دبي للسياحة المستدامة": "تواصل دبي جهودها لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح ضمن أفضل الوجهات العالمية التي تمتاز بحيويتها، ومنهج تفكيرها المستقبلي، وكذلك اهتمامها بالسياحة المستدامة. حيث أنه ومع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 بــ ’عام الخمسين‘، فقد تزايد الاهتمام بالاستدامة لتصبح إحدى الركائز الاستراتيجية الأربع للدولة للسنوات الخمسين المقبلة. وتسعى ’دبي للسياحة‘، ومبادرة ’دبي للسياحة المستدامة‘ للتعاون مع الجهات المعنية، والشركاء، والقطاع الخاص، لتعزيز رفاهية وصحة أفراد المجتمع، وكذلك دعم المبادرات التي تعنى بالبيئة، والطبيعة، والمجتمعات المحلية، والمساهمة أيضا في تحول مستقبل الاقتصاد للإمارات".

وأوضح لوتاه قائلا: "تتوفر في دبي مجموعة من المزارع المحلية، وبرغم الجو الصحراوي إلا أن هذه المزارع بما فيها العمودية والمائية، تمتاز بكفاءة عالية وتستخدم تقنيات متطورة تمكنها من توفير منتجات طازجة على مدار العام. ويدرك العديد من الطهاة، وأصحاب المطاعم والفنادق الشهيرة في الإمارة أهمية استخدام المكونات المحلية، وتوفير منتجات طازجة وشهية مقارنةً بالسلع المستوردة، فضلا إلى أثرها البيئي الإيجابي . وإننا نفخر بتعزيز التعاون الوثيق مع القطاع الخاص للتشجيع على استخدام المنتجات المحلية، وكذلك تعزيز دور المزارعين في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وأيضا تطبيق الممارسات الزراعية المرنة في إطار المحافظة على المنظومة الطبيعية".

ومن ناحيتها قالت إيما بانكس، نائب الرئيس، لاستراتيجية وعمليات المأكولات والمشروبات لدى هيلتون لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن سعداء بعقد شراكة مع Fresh on Table ، المنصة التكنولوجية الزراعية، وذلك لإطلاقGrowth of the UAE ، وهي عبارة عن قائمة طعام جديدة تضم مأكولات ومشروبات يدخل في إعدادها مكونات محلية طازجة. وفي الوقت الذي تستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة الضيوف من مختلف أنحاء العالم مع انطلاق فعاليات معرض ’إكسبو 2020 دبي‘، وكذلك الاحتفالات باليوبيل الذهبي للإمارات، فإن هذه الخطوة ضرورية للمساهمة في تحقيق مهمة الدولة للأمن الغذائي، وكذلك خفض البصمة الكربونية للحفاظ على البيئة، علاوة على توفير تجارب رائعة لضيوفنا في فنون الطهي".

ومن جهتها علقت كيلي تيمينز، مديرة الحفظ والتعليم والمسؤولية الاجتماعية للشركات في أتلانتس، دبي قائلة: "لقد أطلقنا مؤخرًا في أتلانتس دبي مشروع Atlantis Atlas ، إحدى المبادرات التي تؤكد على التزامنا بالاستدامة. ولكون الفندق يضم 35 منفذا من المطاعم والمقاهي، فإنه من المهم بالنسبة لنا وكذلك لضيوفنا أن نعمل على خفض البصمة الكربونية في كافة عملياتنا. وحاليًا، لدينا قوائم طعام تكرس مفهوم الاستدامة في ثمانية من مطاعمنا، ومن المقرر أن تتوسع أكثر نظرًا لشعبيتها المتنامية. إننا نؤمّن احتياجاتنا من المنتجات الطازجة وبأعداد متزايدة من خلال مجموعة من المزارع المائية العمودية المحلية، والتي تنتج محاصيل عضوية مثل الورقيات الصغيرة، والخس، والطماطم، والفطر. إننا نتعامل معFresh on Table ، الوسيط الذي يربط العملاء بالمزارع المحلية، ويقدم المنتجات الطازجة. وتساهم هذه الشركات المحلية في ضمان استمرارية تزويد مطاعمنا بما يكفي من المنتجات المحلية، وفي ذات الوقت تقليل النفايات".

وتزوّد بعض المزارع المحلية في دبي مجموعة من المطاعم والمستهلكين بمنتجات مستدامة ومزروعة محلياً بشكل مباشر، بما فيها:

مزرعة سوكوفو العمودية: وهي مزرعة داخلية تمتد على أكثر من 100 ألف قدم مربع، تعمل على إنتاج آلاف الأطنان من الخضراوات والفواكه والورقيات سنوياً، بما في ذلك زراعة الملفوف الطازج، والسبانخ، والخس، والطماطم، والفراولة، والبطيخ، لتزود عدداً من متاجر والأسواق الرئيسية والفنادق والمطاعم في الإمارات بمنتجات صحية وطازجة.

مزارع بادية: أول مزرعة عمودية حضرية في الإمارات لإنتاج براعم الخضراوات والأعشاب بالاعتماد على أساليب الزراعة العمودية التي توفر 90 بالمئة من استهلاك المياه مقارنةً بالزراعة التقليدية في المزارع العادية، وهي تدعم الزراعة المستدامة لتقدّم منتجات مزروعة محلياً وفق أعلى مستويات الجودة للعديد من المطاعم الراقية أمثال كويا وجايا وتاشاس وغيرها.

مزرعة أُنس في القوز: تأسست لتوفر لسكان الإمارات منتجات طازجة وعالية الجودة من مزارع محلية تقع ضمن مناطق حضرية. وتتنوع محاصيل مزرعة أنس بين الورقيات، وبراعم الخضراوات، والأعشاب، والعلف الطازج، والفراولة، والفطر وغيرها الكثير. وتتمحور رؤية المزرعة حول تزويد المطاعم، والفنادق، والمقاهي، وشركات الطيران، والمستشفيات، والمدارس، والمتاجر الكبرى بمنتجات عالية الجودة في إطار جهودها المبذولة لإنشاء منظومة غذائية تحقق مبدأ الاكتفاء الذاتي في الإمارات، وتسهم بتقليل الانبعاثات الكربونية.

وساهم الشيف بين توبيت بتأسيس مزرعة بينز لتزويد الفنادق في الإمارات بمنتجات مزروعة محلياً لتحضير السلطات، والسندويشات، والحلويات، والوجبات الخفيفة في المطاعم والمقاهي ويرتكز هذا المفهوم على التنوع الغني والأساليب المبتكرة لإنتاج المحاصيل محلياً، إلى جانب سعي المزرعة إلى دعم المزارعين والموردين المحليين في الإمارات في إطار تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها دبي والإمارات ككل في مجال الأمن الغذائي من خلال استخدام المكونات المحلية مثل الخضراوات، والفواكه، والسمك، والدواجن، ومنتجات الألبان. وستتولى مزرعة بينز تقديم محاصيلها الغذائية لأحد أجنحة الطعام الكبرى في معرض "إكسبو 2020 دبي"، والذي سيعرض كمية كبيرة من المنتجات أمام الزوار في دبي.

أواسيس غرينز: المزرعة العمودية المائية المختصة بزراعة الورقيات والأعشاب الطازجة في دبي. وقد تأسست المزرعة انطلاقاً من الرغبة في زيادة المنتجات الطازجة المزروعة محلياً بما يتماشى مع أسعار السوق، والاستثمار في الأنظمة الغذائية المستدامة بالإمارات، إذ تحتضن المزرعة جميع أنواع الورقيات الخضراء مثل: الجرجير، والخس، والبوك تشوي(الملفوف الصيني)، واللفت لتوريد منتجاتها الطازجة إلى فنادق ومطاعم ومتاجر الإمارات بعد ساعات قليلة من قطفها.

مزارع الإمارات المائية: تهدف إلى تعزيز ممارسات الزراعة النظيفة لإنتاج فواكه وخضراوات طازجة وصحية. وتنتج المزرعة التي تأسست في عام 2005 الخضراوات والطماطم المزروعة في بيوت بلاستيكية، وكذلك الخس والخيار الخالي من الآفات النباتية. وتساهم مزارع الإمارات المائية، والتي تعتمد على زراعة المحاصيل في البيوت البلاستيكية، في تقليل الحاجة إلى استخدام المبيدات الحشرية، وتمديد مواسم زراعة المنتجات المحلية. كما تتيح أساليب الزراعة المائية المستخدمة في زراعة الخضراوات التحكم بكمية المياه والمغذيات التي تحتاجها النباتات خلال مراحل نموها بشكل دقيق، بدءاً من زراعة البذور ووصولاً إلى الحصاد.

ديزرت أورجانك: تتولى شركة عائلية إماراتية إنتاج أشهى أنواع الفواكه والخضراوات العضوية، حيث يمكن للزوار شراء الكرنب، والكرفس، والفلفل، والباذنجان، واليقطين، ومجموعة متنوعة من الأعشاب والتمور من ضمن أكثر من 50 صنفاً آخر تنتجه المزرعة الممتدة على مساحة أربعة هكتارات.

ووقّع فندق أنداز دبي النخلة شراكةً مع مزرعة جرين كونتاينر أدفانست فارمينج لزراعة المنتجات الطازجة التي يستهلكها الفندق في المزرعة. ويضم الفندق مزرعة مائية لإنتاج المزروعات العضوية تم إنشاؤها في حاوية كبيرة بمساحة 400 قدم مربع على تراس الفندق. وتتنوع منتجات المزرعة الطازجة بين الخس والأعشاب وبراعم الخضراوات. ويمكن لزوّار مطاعم الفندق بما فيها مطعم ذا لوكال وهانامي، ولا كوكو الاستمتاع بأشهى الوجبات المحضّرة من منتجات المزرعة الطازجة.

ومن جهته قال مالك صفا، مدير الفندق في أنداز دبي النخلة: "إننا في أنداز دبي النخلة، نبحث دوما عن وسائل جديدة من شأنها المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وذلك في كافة الجوانب المتعلقة بفندقنا. ولعل من أبرز ما قمنا به للمساهمة في إيجاد حلول لبعض المسائل المتعلقة بالبيئة هو إنشاء غرفة الزراعة المائية. التي نعتبرها الطريقة الأكثر كفاءة لإنتاج محاصيل زراعية ذات جودة عالية، وكذلك وضع مكونات طازجة وطبيعية على جميع الأطباق الشهية التي نقدمها لضيوفنا. وإننا نواصل التزامنا ونعمل بشكل يومي من خلال المبادرات المتعددة التي تساهم في الحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة، وكذلك استعمال المنتجات الصديقة للبيئة، مثل بطاقات المفاتيح الخشبية".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز