107 % نمو طلبات استرداد ضريبة بناء مساكن المواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

قفز إجمالي الطلبات المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين 107.1 % متجاوزةً 9640 طلباً منجزاً خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي.

وتجاوز عدد الطلبات المعتمدة لمواطنين استردوا الضريبة المسددة عن بناء مساكنهم الجديدة 4984 طلباً مقارنة بـ 3147 طلباً منجزاً خلال 2020 مكتملاً ونحو 1399 طلباً تم إنجازها 2019 و110 طلبات منجزة 2018 الذي شهد بداية تطبيق آلية رد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً.

وأوضح خالد البستاني مدير عام الهيئة أن نمو أعداد المواطنين المستفيدين من آلية رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المشيدة حديثاً يرجع إلى زيادة الوعي بآلية الاسترداد وعمليات التطوير والتحديث المستمرة التي نفذتها الهيئة على الآلية منذ بدء تطبيقها بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضاف أن الهيئة أطلقت خلال الفترة الماضية المنصة الإلكترونية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، في ضوء المراجعة المستمرة للإجراءات التنفيذية للتشريعات الضريبية لتسهيل الإجراءات كما قامت الهيئة بالتنسيق مع برامج الإسكان - التي تطبق الإجراءات المطلوبة من الهيئة وتوفر بيانات المصروفات المطلوبة - بالعمل على تخفيف متطلبات التدقيق على طلبات الاسترداد المقدمة من المواطنين بناءً على قيام الجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة بتوفير التأكيدات اللازمة لدعم طلبات الاسترداد.

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