عرض أحدث حلول «العربية للعلوم والتكنولوجيا»

المصدر: (دبي - البيان)

تشارك الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع الشارقة)، في «جيتكس»، حيث تسلط الضوء على أحدث حلولها الرقمية، وعروضها في التعليم والتدريب البحري، وكذلك أحدث الأنظمة التقنيات التي تعتمدها في مرافقها التعليمية.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية: «نهدف إلى تولي زمام قيادة القطاع، من خلال اعتماد التكنولوجيا في أنظمة التعلّم والتدريب، والاستفادة من تقنيات المحاكاة والحلول الرقمية، مثل: «بلوك تشين» والبيانات الضخمة.

وفي الأعوام الأخيرة، غيّرت التكنولوجيا من ملامح القطاع، وحولته إلى صناعة أكثر كفاءة، تؤثر بشكل مباشر في طريقة عملنا. وقال الدكتور حسام شوقي، القائم بأعمال مدير فرع الأكاديمية بالشارقة: ««جيتكس» مهم للغاية للأكاديمية، في تسليط الضوء على الأنظمة الحديثة، والحلول المتطورة التي نوفرها».

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