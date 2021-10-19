«دبي للإنترنت» تستعرض أحدث التقنيات

المصدر: دبي- البيان

يشهد جناح مدينة دبي للإنترنت، المشارك في جيتكس غلوبال 2021، استعراض أحدث الحلول الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، والثورة الصناعية الرابعة، التي تقدمها كبرى العلامات الرائدة في مجال التكنولوجيا عالمياً، طيلة أيام الحدث.

ويتكون جناح مدينة دبي للإنترنت من منصتين رئيستين، وتستضيف الأولى مجموعة من أبرز شركائها الاستراتيجيين، ورواد الصناعة ذات الصلة للمشاركة، بينما خصص الثانية لإقامة سلسلة ثرية من ورشات العمل الممتدة طيلة أيام الحدث.

وتستعرض مدينة دبي للإنترنت في جيتيكس غلوبال، أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، وحلول الحوسبة المتطورة، بما يعكس مكانتها المحورية في تحفيز قطاع التكنولوجيا، ودورها في إشراك قادة التكنولوجيا العالميين، واحتضان رواد الابتكار في المنطقة.

منصة

كما تشمل مشاركة مدينة دبي للإنترنت، جناحاً مخصصاً لمشاركة in5، وهي منصة لتمكين مجتمع رواد الأعمال والشركات الناشئة، في جناحها الواقع في زعبيل 6.

ويشهد الجناح مشاركة «إنجينيوداتا»، وهي شركة ناشئة متخصصة في تقنيات الواقع المعزز للملاحة، و«إليكتريفايد»، وهو سوق للتنقل الإلكتروني لأصحاب السيارات الكهربائية، وكذلك المستهلكين المهتمين بمعرفة وشراء سيارة كهربائية، و«فيهايف»، وهو منتدى بث مباشر عبر الإنترنت، يبث لأجهزة الموبايل، ويقدم أدوات منشئ المحتوى لإدارة المحتوى، واستثماره بسهولة.

وقد حقّقت حاضنة الأعمال in5، المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة، إنجازاً جديداً مؤخراً، حيث تجاوز إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة، 1.4 مليار درهم.

وانضمت أكثر من 150 شركة ناشئة جديدة إلى in5، منذ بداية 2020، ما رفع العدد الإجمالي للشركات فيها إلى 500 شركة، ربعها تقودها وتديرها رائدات أعمال، وهو ما يقرب من ضعف المعدل الإقليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، المملوكة لرائدات أعمال، وتماشياً مع المعدل في دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

وتشمل الشركات الناشئة البارزة، التي نجحت في إتمام صفقات تمويل شركة «تابي»، التي جمعت حوالي 485 مليون درهم، وتعمل الآن مع علامات تجارية رائدة، في مجال البيع بالتجزئة، مثل أديداس وإيكيا وشين. كما جمعت شركة «ايوا» للتجارة الإلكترونية، والتي تختص في بيع النظارات، تمويلات إجمالية بقيمة 77 مليون درهم.

ومن بين الشركات المبتكرة الأخرى، «ديزرت كونترول»، التي تستخدم تقنيات متقدمة لتحويل رمال الصحراء إلى تربة صالحة للزراعة، واستطاعت الشركة، الحصول على تمويل يعادل 85 مليون درهم، عبر طرح أولي لأسهمها في مؤشر الشركات الناشئة في أوسلو، بالإضافة إلى شركة «ديرك»، التي أبرمت شراكة مع شركة موشينال لتكنولوجيا القيادة الذاتية، لتجربة تقنياتها في توجيه المركبات الذكية في لاس فيغاس.

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