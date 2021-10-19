إطلاق «تحية» لإدارة صندوق معاشات العسكريين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي «مالية دبي»، نظام «تحية» لإدارة صندوق المعاشات للموظفين العسكريين في حكومة دبي. وأفادت الدائرة على هامش مشاركتها في «جيتكس»، إن النظام يخدم المنتسبين العسكريين في شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

ويختصّ بإدارة سجل المشترِكين في صندوق المعاشات من العسكريين في الحكومة. ويتيح النظام الجديد للمنتسب المؤمَّن عليه الاستفادة من الخدمات المقدمة بمجرد تعيينه في جهة عمله وتسجيله في الصندوق.

ويتولّى النظام الرقمي تحصيل الاشتراكات الشهرية، وربط قيمة الاشتراكات الواجب سدادها بالمتغيرات الوظيفية للمنتسب في سنوات الخدمة، وتنفيذ آلية تنظيم تقديم الطلبات من ضم خدمة وصرف التعويضات، وأرشفتها إلكترونياً، فضلاً عن انتهاء خدمة المؤمَّن عليه وصرف مستحقاته التأمينية.

إسعاد

وقال محمد الشحي، نائب مدير عام «مالية دبي»، راعي مشروع «تحية» رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، إن إسعاد جميع موظفي حكومة دبي يأتي في سياق تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن «تحية» جاء تحقيقاً لسعادة الموظفين العسكريين في حكومة دبي، عبر تلبية احتياجاتهم التأمينية.

وأشاد بالتعاون الوثيق مع «دبي الرقمية»، التي قال إنها لعبت دوراً محورياً في تنفيذ المشروع عبر تكامل النظام مع الأنظمة الحكومية المشتركة، مثل تخطيط الموارد الحكومية، والهوية الرقمية.

وأضاف: «شكلت الجهود المتضافرة نموذجاً يُحتذى به في العمل الحكومي المشترك، الذي أسفر عن وضع نظام تقني متطور من شأنه النهوض بمنظومة إدارة معاشات العسكريين في حكومة دبي. وينسجم هدف هذا النظام مع أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، المتمثلة بإجراء جميع المعاملات الحكومية رقمياً بلا أوراق».

أهمية

وأكّد اللواء يوسف أهلي، مدير إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين في «مالية دبي»، أهمية نظام «تحية»، لافتاً إلى أنه يضمن إنشاء حساب وسجلّ إلكتروني لكل مشترك في الصندوق، ويحتفظ بجميع بياناته ومتغيراته الوظيفية واشتراكاته الشهرية وأي طلبات أو معاملات مرتبطة به من لحظة تسجيله بالصندوق وحتى انتهاء خدمته وصرف حقوقه التأمينية له وللمستحقين عنه. ويتألف النظام من قاعدة بيانات شاملة تُحدّث دورياً، ويتسم بدقة تحصيل الاشتراكات الشهرية والإيرادات، وميزة الأرشفة الإلكترونية للطلبات وسير المعاملات.

طلبات

وتضم قائمة الخدمات التي يقدمها نظام «تحية» طلبات: ضم مُدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية، إعفاء من الدفعة الأولى لتكاليف الضم، خفض القسط الشهري لتكاليف ضمّ الخدمة، تأجيل دفع القسط الشهري، صرف معاش، صرف مكافأة نهاية الخدمة، رد اشتراكات التقاعد، تغيير بيانات الحساب المصرفي، صرف تعويض إصابة عمل، تحديث بيانات استحقاق المعاش «الإقرار السنوي للمستحقين»، دراسة حالة للمستحقين عن صاحب معاش، شهادة «إلى من يهمه الأمر».

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