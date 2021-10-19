«دو» تزود «أسواق» بحلول متطورة لتعزيز قدرات الاتصال

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع «أسواق» لخدمات تجارة التجزئة، لتنفيذ حل متطور لشبكة المناطق الواسعة المعرّفة بالبرمجيات (SD-WAN)، في مواقعها الرئيسة.

وسيوفر حل الاتصال الجديد لمتاجر أسواق للتجزئة، مجموعة من المزايا التشغيلية، التي تركز على تحسين إدارة العمليات، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، وذلك بما ينسجم مع رؤية دو الرامية إلى دعم عملائها من المؤسسات، وتمكينهم من مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وجرى توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين رسمياً، على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2021، حيث ستتولى دو بموجبها، مسؤولية توفير وتنفيذ حل شبكة (SD-WAN)، المُدار كمزود خدمة رئيس.

حل متطور

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع «أسواق»، لتزويدها بحل متطور، مصمم لتعزيز قدرات الاتصال التي توفرها شبكة المناطق الواسعة، وتمكين سلسلة المتاجر من الاستفادة من ميزات وإمكانات جديدة، تستند إلى السحابة.

وتفخر دو دائماً بمساعدة عملائها من المؤسسات، على تجاوز أي عوائق تعترض طريقهم نحو مواكبة متطلبات التحول الرقمي، واعتماد أحدث حلول وتقنيات الاتصال الجديدة.

وقال عفّان الخوري نائب المدير التنفيذي لـ «أسواق»: يسرنا التعاون مع دو، للاستفادة من خبرتها الواسعة في مجال خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، ونتطلع إلى رؤية الإيجابيات التي سيوفرها لنا حل (SD-WAN) المُدار من دو، لا سيّما في ما يتعلق بالارتقاء بمستوى عملياتنا وقدراتنا خلال السنوات القادمة.

وستباشر دو عملية تنفيذ حل شبكة المناطق الواسعة المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN)، الذي طورته بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال حلول الحوسبة السحابية، في العديد من المواقع الرئيسة لـ «أسواق».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز