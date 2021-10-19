«تريند مايكرو» تتصدى لـ 46 مليون تهديد بالإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

أصدرت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، تقريرها نصف السنوي لعام 2021 تحت عنوان: هجمات على جميع المستويات.

وبحسب التقرير، تصدت حلول تريند مايكرو لـ 40.9 مليار تهديد سيبراني عبر البريد الإلكتروني، والملفات والروابط الخبيثة على مستوى العالم، بزيادة سنوية بلغت 47%. واستمرت فيروسات الفدية في تصدر مشهد التهديدات. وشهد القطاع المصرفي تأثراً بنسب بلغت 1,318% على صعيد هجمات فيروسات الفدية خلال النصف الأول 2021.

وحجبت حلول تريند مايكرو نحو 46 مليون تهديد إلكتروني بالإمارات خلال النصف الأول منها ما يزيد على 15 مليون هجمة عبر البريد الإلكتروني، فضلاً عن الحيلولة دون وقوع ما يزيد على 13 مليون هجمة عبر الروابط الضارة، وأكثر من 116 ألف هجمة عبر الروابط المضيفة، بالإضافة إلى أكثر من مليوني هجمة عبر البرامج الضارة تم تحديدها وإيقافها، وأكثر من 400 (456) هجمة على القطاع المصرفي تم التصدي لها.

وكانت الشبكات المنزلية في الإمارات عامل جذب لمجرمي الإنترنت الذين استهدفوا الأنظمة والأجهزة والشبكات، في هذا الإطار فقد حجبت حلول تريند مايكرو حوالي 10 ملايين هجمة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى منع حصول 4 ملايين هجمة من القراصنة استهداف الشبكات المنزلية عبر البرامج الضارة.

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