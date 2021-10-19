«اتصالات» تسخر التقنية لتمكين التجزئة

المصدر: دبي - وام

تستعرض «اتصالات» في أسبوع جيتكس 2021، أبرز الملامح المستقبلية لقطاع البيع بالتجزئة من خلال مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة تتيح تحويل التجارب التقليدية في القطاع إلى نماذج رقمية، وتمكن المستهلكين من اختبار أساليب التحول الرقمي.

تساهم شبكة الجيل الخامس 5G بقدراتها الشبكية في تحويل الرقمنة إلى واقع ملموس، وتوضح العروض التقنية في جيتكس مدى تطور تجارة التجزئة والمتاجر الذكية والمتصلة ونماذج الاستخدام، ما يمهد الطريق إلى فرص غير متناهية في قطاع البيع بالتجزئة.

وتركز الأقسام الرئيسية للبيع بالتجزئة الذكية على حلول الدفع الذكية في المتاجر ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات، وأنماط الحياة، والأزياء المتصلة.

ويقدم الجناح حالات استخدام متقدمة للذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحاسوبية، وكيفية دمجها مع خصائص المدفوعات الذكية من «اتصالات» التي أثبتت قدرتها على توفير حلول كاملة وشاملة في هذا المجال مع حلول متطورة مثل الأجهزة القابلة للارتداء وتقنيات التعرف على الوجه للمدفوعات.

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