«صحة دبي» تنال جائزة التميز في إدارة العمليات التشغيلية

المصدر: دبي - البيان

نالت هيئة الصحة بدبي جائزة «الامتياز في إدارة العمليات»، وذلك تقديراً لاستخدامها المتميز والمبتكر لمنصة إدارة العمليات التابعة لشركة «سوفت وير أي جي» في الإمارات والتي ترتكز على الابتكار والتميز وأفضل الممارسات. وتعكس هذه الجائزة قدرات الابتكار التي تتمتع بها صحة دبي المدعومة بمنصة «آريس- ARIS» لإدارة وتصميم العمليات وأداء الهيئة وتميزها في إدارة وتحليل وتحسين العمليات وتجارب العملاء.

وتسلم الجائزة أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة من رامي كشلي، نائب رئيس شركة «سوفت وير أي جي» لمنطقة الخليج ودول المشرق العربي، وذلك في معرض «جيتكس 2021» المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال أحمد النعيمي: إن هيئة الصحة بدبي ماضية في تحقيق الاستخدام والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والأكثر تطوراً وذلك في جميع أعمالها وخدماتها وتعاملاتها مواكبة لتوجهات الدولة وتطلعات دبي نحو المستقبل ولغة المستقبل وأدواته وحلوله الذكية.

وأعرب رامي كشلي، نائب رئيس شركة سوفت وير أي جي لمنطقة الخليج ودول المشرق العربي، عن سعادة الشركة العالمية بنجاح هيئة الصحة بدبي في تطبيق النظم الأحدث دولياً في إدارة العمليات.

تحسين

من جانبها، قالت فاطمة آل شرف، مديرة إدارة الجودة والتميز المؤسسي في هيئة الصحة بدبي: لقد ساعدتنا العمليات الموحدة التي قمنا بتطبيقها أيضاً على تحسين الإنتاجية ومن دون دفع أي تكاليف تشغيلية إضافية، فضلاً عن تحقيق عدد من شهادات الاعتماد الدولية.

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