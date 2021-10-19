وزارة شؤون «الوطني» تطلق «الخريطة الإحصائية للانتخابات في الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، مبادرتها الرقمية الجديدة بعنوان «الخريطة الإحصائية للانتخابات في دولة الإمارات»، وذلك من خلال توفير صفحة تفاعلية خاصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة يمكن من خلالها الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالعملية الانتخابية.

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وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومبادراتها الرامية إلى نشر ثقافة المشاركة السياسية، وفي إطار استراتيجيتها وحرصها على توفير جميع المعلومات والبيانات كافة المتعلقة بالإنجازات النوعية التي حققتها الدورات الانتخابية السابقة في الدولة، إضافة إلى المساهمة في إبراز دور المراكز الانتخابية المنتشرة في أرجائها في تسهيل وتبسيط إجراءات التصويت في الانتخابات.

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