المصدر: ( دبي - البيان)

دشن طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي في أسبوع «جيتكس جلوبال 2021» خدمة عقود الزواج الرقمي المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية في تقديم خدمة الزواج في سبيل تحويل الإجراءات التقليدية إلى إلكترونية وذكية بما يتماشى مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الرامية إلى تسخير التكنولوجيا الحديثة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالية من الأوراق.

ويدعم المشروع جهود تحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل لتقديم كل ما يتجاوز توقعات المتعاملين لتسهيل إتمام المعاملات الشخصية القانونية والقضائية على المواطنين والمقيمين في ظل الأوضاع الحالية بالاعتماد على نظام العدالة الذكي.

وقال طارش عيد المنصوري: إن الخدمات السلسة والسريعة والخالية من الأوراق تعد جزءاً رئيساً من مهمتنا في محاكم دبي إن إطلاق خدمة عقود الزواج الرقمي يؤكد حرص الدائرة على تمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات عن بعد ومن دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم ما يساهم بدوره في تعزيز مستويات السعادة باعتبارها أولوية قصوى وهدفاً جوهرياً بالنسبة للمحاكم.

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