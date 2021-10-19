تقنيات رقمية لتقييم مزاولي المهن الطبية

المصدر: (دبي - البيان)

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» المقام في مركز دبي التجاري العالمي خدمتي «تقييم مزاولي المهن الصحية» و«موافقات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة» من خلال توظيف التقنيات التنبؤية الذكية.

تهدف الخدمتان إلى إسعاد المتعاملين وتحسين تجربتهم وتقليل مدة إنجاز معاملاتهم وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية فضلاً عن مواءمة التطور السريع للخدمات الذكية وتعزيزها وتتضمنان خاصية التصفح المشترك مع التحكم في ما يمكن أن يراه مقدم الخدمة حول إدخال المعلومات الشخصية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز