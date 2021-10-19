شرطة دبي تدشن برنامج الاستشراف الاستراتيجي

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة شرطة دبي، بحضور معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وعوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واللواء أحمد محمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبد الله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد خالد شهيل، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، حيث عرضت المنصة في اليوم الأول من أسبوع معرض جيتكس للتقنية، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، أحدث ابتكاراتها وتطبيقاتها الذكية الهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية في إسعاد أفراد المجتمع، وأن تكون «دبي المدينة الآمنة»، إلى جانب عرض الخدمات الذكية النوعية الأخرى.

كما دشن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، برنامج الاستشراف الاستراتيجي، ولعبة المحاكاة، ضمن 15 خدمة ودورية ذكية تعرضها شرطة دبي في منصتها، مؤكداً معاليه أن هذه الخدمات تأتي ضمن مساعيهم الدائمة لدعم مسيرة التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وفق تطلعات الحكومة بالوصول إلى مدينة آمنة مستدامة، تتحقق فيها كافة مقومات الحياة الكريمة والرفاهية.

أكثر مرونة

وأكد معاليه، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم باتت محوراً رئيسياً في بناء المجتمعات، ومحركاً للدفع بالأجندات الوطنية والأهداف الاستراتيجية نحو الأمام، لافتاً إلى أن ما تعرض له العالم خلال الجائحة، فرض مجموعة من التحديات دفعت بالتفكير بأساليب أكثر مرونة وتطوراً وحداثة، وهو ما استوجب توحيد الجهود بين الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والتعاون المشترك للخروج بحلول تقنية ابتكارية تخدم كافة الجهات المعنية وتسرع منظومة العمل، لتحقيق السعادة لأفراد المجتمع وتوفير أقصى درجات الأمان والازدهار.

كما عرضت المنصة، كاميرات بطاقة الفيديو، ونظام المعثورات والمفقودات، ولعبة مغامرات إكسبو 2020، ولعبة من الجاني، ومركز الشرطة الذكي، ومنصة البحوث والدراسات الرقمية، وجهاز مراقبة معابر المشاة، والاستعلام الذكي، والجهاز الافتراضي للكلاب البوليسية، وخدمة أبحر بأمان، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وتطبيق شرطة دبي الذكي، إلى جانب عرض الدورية الفارهة «أستون مارتن فانتاج».

3 محاضرات

تنظم شرطة دبي خلال أسبوع المعرض، 3 محاضرات توعوية تثقيفية، الأولى بعنوان «مفهوم الذكاء الاصطناعي» اليوم الثلاثاء، في حين تحمل محاضرة يوم غد عنوان «التصيد الإلكتروني»، ويوم بعد غد الخميس تتطرق شرطة دبي إلى مفهوم «الابتزاز الإلكتروني وكيفية الوقاية منه».

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