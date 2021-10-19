تعاون بين «البلديات والنقل» بأبوظبي و«مايكروسوفت»

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وشركة «مايكروسوفت»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من معرض «جيتكس 2021»، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في مجالات المدن الذكية وتطبيقاتها.

وقع الاتفاقية كل من عمر إبراهيم النعيمي، المدير العام للشؤون المؤسسية في دائرة البلديات والنقل، وسيد حشيش، المدير العام لمايكروسوفت – الإمارات، وذلك بحضور فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل.

وتهدف هذه المذكرة إلى وضع أسس التعاون بين الدائرة والشركة العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتطبيقات، في مجالات المدن الذكية وتطوير تطبيقات الخدمات الحكومية، وبحث أطر دعم تطوير خدمات البلديات والنقل.

جهود

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتنسيق الجهود في تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية والتطبيقات الذكية التي تساهم في بناء قاعدة بيانات ومنصات ذكية.

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