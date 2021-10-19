شرطة عجمان تطلق خدمة تخطيط الحوادث الجسيمة الذكية

المصدر: دبي - وام

أطلق اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان خدمة تخطيط الحوادث المرورية الجسيمة الذكية، بالتعاون مع شركة ساعد المرورية، وذلك ضمن مشاركة القيادة العامة في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» تحت مظلة حكومة عجمان.

حضر الإطلاق، العميد مهندس حسين الحارثي رئيس مجلس المديرين في ساعد، والعميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان، والمهندس إبراهيم رمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد المرورية، والرائد عبدالرحمن محمد العمودي نائب رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وعدد من الضباط وصف الضباط بشرطة عجمان.

وقال اللواء الشيخ سلطان النعيمي: «إن إطلاق الخدمة جاء ضمن جهود الشرطة لتعزيز التحول الذكي في الخدمات وتحقيقاً لرؤية حكومة عجمان في خلق مجتمع سعيد يسهم في اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة».

تسهيل

وأضاف: «إن الخدمة جاءت للتسهيل على أفراد المرور والدوريات وموظفي شركة ساعد المرورية في تخطيط وإعداد تقارير الحوادث المرورية الجسيمة بالاستغناء عن التقارير التقليدية واستبدالها بخدمة ذكية عبر جهاز لوحي تمكنهم من إعداد التقرير إلكترونيا ويمكن من خلالها تصوير الحادث وإرفاق الصور، وإدخال تفاصيل الحادث وبيانات كل من المتسبب والمتضرر، ثم إرسال التقرير إلكترونياً لأطراف الحادث».

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