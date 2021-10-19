«دفاع مدني دبي» يعرض لعبة محاكاة لتعزيز الثقافة الوقائية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

زار الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، عدداً من الأجنحة في معرض جيتكس في دورته (41)، والذي افتتح في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة العديد من الدول في المنطقة والعالم، والجهات الحكومية، وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

واطلع الفريق المطروشي، على أحدث التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، كما اطلع على منصات بعض المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي، وأحدث تقنياتها الموظفة لخدمة جمهور المتعاملين.

خدمات رقمية

واستقبلت منصة الدفاع المدني، عدداً من المسؤولين وأفراد الجمهور، للاطلاع على أحدث الخدمات الرقمية والتكنولوجية، التي تمثلت في تطبيق (DCD) للهاتف الذكي، ولعبة محاكاة مركبات الإطفاء، لتعزيز الثقافة الوقائية بأهمية زمن الاستجابة، وفيديو توعوي باستخدام برنامج doodly في التحول الرقمي.

وشهدت الجولة، حضور العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والعميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، والرائد الدكتور أحمد يوسف الشنقيطي مدير إدارة الاتصال الحكومي، والنقيب يسى أحمد المطوع مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمهندس عيسى بالشالات مدير إدارة تقنية المعلومات.

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