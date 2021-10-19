«أبوظبي للتقاعد» يستعرض «الاشتراكات الذكية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

يشارك صندوق أبوظبي للتقاعد، في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021»، ضمن جناح حكومة أبوظبي، الذي يضم 31 جهة حكومية ومؤسسة أكاديمية، ويستعرض أكثر من 100 مبادرة ومشروع مبتكر في مجال التحول الرقمي.

ويستعرض الصندوق، في مشاركته في «جيتكس»، مشروع الاشتراكات الذكية الذي يعد من أحدث أنظمة الصندوق الرقمية، وساهم في إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة وسداد الاشتراكات الشهرية من قِبل جهات العمل، إذ ساعد على إتمامها بالدقة والجودة المطلوبة، وفي الوقت المناسب.

وأشار الصندوق إلى أن تطبيق نظام الاشتراكات الذكية، نجح في تحقيق عدة أهداف مهمة، ومنها تقليل الوقت المستغرق لعملية تحديث بيانات الاشتراكات الشهرية، ومعالجتها من 7 أيام إلى يوم واحد فقط.

ورفع نسبة امتثال جهات العمل، بسداد الاشتراكات، وتقديم معاملات نقل المؤمّن عليهم في الوقت المحدد، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة دقة البيانات الديموغرافية (بيانات الهوية)، من 93 % إلى 100% في عام 2020.

وقال خلف عبدالله رحمة الحمادي المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد: إن مشاركة الصندوق في جيتكس 2021، تأتي تماشياً مع أجندة حكومة أبوظبي، الهادفة إلى إتمام عمليات التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.

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