«وزارة الخارجية» تسلط الضوء على خدماتها الرقمية

المصدر: (أبوظبي - وام)

تسلط وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2021»، التي انطلقت، أول من أمس، وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي الضوء على أبرز خدماتها، التي تقدّمها لمواطني الدولة والمتمثلة بخدمة إرشادات السفر، وهي عبارة عن خريطة تفاعلية، تم استحداثها على صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الرسمي للوزارة، وعلى التطبيق الذكي UAEMOFAIC.

وتفتح الخريطة مجال الوصول بكلّ سهولة إلى أحدث إجراءات السفر القائمة مع مختلف دول العالم وكل المتطلبات ذات العلاقة، فضلاً عن معلومات الإعفاء عن التأشيرة وتفاصيل البعثة في البلد المقصود، فتمكّن المواطن الإماراتي من الحصول على معلومات متكاملة بنقرة واحدة.

وتم استحداث الخريطة تماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية في رقمنة الخدمات، ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofaic.gov.ae وتطبيق الوزارة UAE MOFAIC الذي تم تطويره للهواتف الذكية، والذي يعمل بنظام الأندرويد (Android) ونظام آي أو إس (IOS)، لتعزيز تكامل خدمات الوزارة وتسهيل الوصول إلى المعلومة الصحيحة، ما يسهم في تمكين العمل القنصلي والدبلوماسي في الوزارة.

يذكر أنه تم ابتكار الخريطة تماشياً مع جهود الإمارات لجعل التنقل من وإلى الدولة آمنة، وكون صحة وسلامة مواطني الدولة من أولوياتها.

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