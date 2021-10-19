«أبوظبي للإسكان» تستعرض 3 من أبرز مشاريعها الرقمية

المصدر: أبوظبي - وام

تستعرض هيئة أبوظبي للإسكان خلال مشاركتها في «معرض جيتكس جلوبال 2021»، ضمن جناح حكومة أبوظبي مبادراتها ومشاريعها التكنولوجية والخدمات الرقمية، وأبرزها 3 مشاريع هي الإعفاء الذكي، وأتمتة التحديث التلقائي، ومحفظة المشاريع الجيومكانية.

وقال خليفة الصغير الكتبي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الإسكان: إن معرض «جيتكس» منصة عالمية مهمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات المستقبل، حيث يجمع نخبة قطاع التكنولوجيا الذكية والرقمية، ويعتبر فرصة لتبادل الأفكار والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية.

وذكر أن مشاركة أبوظبي للإسكان في «جيتكس» فرصة للاطلاع عن قرب على التحديثات والاكتشافات والتوجهات والتجارب والممارسات العالمية الجديدة، ما يتيح للهيئة تبني ما يناسبها لتحقيق رؤيتها، وتعزيز راحة وسعادة المتعاملين.

خدمات

وأضاف: إن الهيئة تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة نحو تقديم أفضل الخدمات الحكومية، وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير، وبما يحقق الراحة والسعادة للمتعاملين، لافتاً إلى حرص الهيئة على تبني أفضل الحلول التكنولوجية والرقمية، التي تمكنها من تطوير وتحسين خدماتها، وتسهم في الارتقاء بالخدمات الإسكانية.

وأكد الكتبي سعي الهيئة للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، وضمان تحقيق تجربة مميزة لمتعامليها والتسهيل عليهم للحصول على الخدمات المقدمة لهم. وذكر أن الهيئة تشارك هذا العام بمبادرات ومشاريع عدة، أهمها الإغفاء الذكي وأتمتة التحديث التلقائي، إضافة إلى محفظة المشاريع الجيومكانية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز