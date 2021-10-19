الهيئة العامة للرياضة تطلق «المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاقها «المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية»، خلال مشاركتها الأولى في تاريخها بفعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي حالياً ويستمر إلى 21 أكتوبر 2021.

وتوفر «المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية» خدماتٍ رقمية من شأنها المساهمة في مسيرة التحول الرقمي للقطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك من خلال توليد البيانات الرياضية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.

وتتيح المنصة الجديدة بيانات رياضية مهمة للقطاع الرياضي، ومنها بيانات عن الأندية، والأكاديميات، ومراكز التدريب التابعة للجهات الرياضية، واللاعبين المسجلين في الجهات الرياضية، والمسابقات والمعسكرات الرياضية، وإنجازات الجهات الرياضية، والأندية الرياضية، ومنشآت الأندية الرياضية، وغيرها.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة: «يأتي توظيف الحلول التقنية المتطورة والبيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن توجهاتنا في تطوير منظومة العمل الرياضي. ولا شك أن اعتماد هذه الحلول سيساعدنا على تطوير البنية التحتية للقطاع، وكذلك الحصول على معلومات دقيقة وشاملة تسهم في دعم منظومة عملنا عبر ركائزها الاستراتيجية الثلاث - الحوكمة والشراكة والإنجاز».

وأضاف: «يُعد إطلاق المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية خطوة مهمة نحو التحول الرقمي للقطاع الرياضي؛ في ظل توجهاتنا للارتقاء بالرياضة الإماراتية وطموحاتنا للانطلاق بها نحو المنافسة عالمياً».

وتعتمد المنصة الجديدة أحدثَ التقنيات العالمية لتوفير هذه البيانات المهمة، ومنها تقنيات البيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي، والتوقيع الرقمي، وغيرها من الأدوات والتقنيات المتطورة ذات الصلة. وقال سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: «مشاركتنا في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية هي أولى مشاركات الهيئة على الإطلاق في هذا الحدث الكبير؛ انطلاقاً من أهميته وما يشكله من منصة مهمة ومناسبة لعرض الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة بشكل عام، وتسليط الضوء على المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية على وجه الخصوص».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز