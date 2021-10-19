«دبي للثقافة» تدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» حرص الهيئة على استثمار التقنيات الرقمية الحديثة عبر جميع أشكال تواصلها مع عملائها وموظفيها، بما يشمل العمليات المؤتمتة، والحلول الرقمية، وجمع المعلومات، وذلك بهدف توفير تجربة فعالة وسلسة لجميع المستفيدين من خدماتها، انطلاقاً من التزامها دعم مسيرة التحول الرقمي في دبي، والإسهام في صنع مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً في جميع نواحي الحياة فيها.

جاء ذلك خلال زيارتها برفقة عدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة، الدورة الحادية والأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية» التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يزيد على 3500 جهة عارضة من 140 دولة حول العالم.

وأكدت بدري أهمية هذا الحدث الأضخم على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا والذي يستمر حتى 21 من أكتوبر الجاري، بوصفه يوفر منصة مثلى لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم مسيرة التحول الرقمي العالمية وصوغ ملامح المستقبل، وإيجاد الفرص التي تضمن سعادة الإنسان.

وتوقفت بدري خلال زيارتها للمعرض عند عدد من المنصات لجهات حكومية وخاصة، شملت دبي الرقمية، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، ودو، فاطلعت على المحافظ التي تستعرضها تلك الجهات من أحدث خدماتها ومبادراتها وابتكاراتها المستندة إلى تقنيات العصر المتطورة ومراحل التحول الرقمي في عملياتها التشغيلية بهدف الإسهام في التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة في الدولة.

كما زارت بدري جناح الاقتصاد الإبداعي في معرض «جيتكس لنجوم المستقبل» المصاحب للحدث، والذي تسلط «دبي للثقافة» الضوء فيه على الاقتصاد الإبداعي وأهميته رافداً للقطاعات الاقتصادية الأخرى في الإمارة.

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