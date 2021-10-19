إنشاء مركز للأصول الرقمية والبلوك تشين في «دبي التجاري»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وشركة سي إن مينا القابضة، الشركة الأم لكوين مينا، شركة تبادل الأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمرخصة والمنظمة من مصرف البحرين المركزي، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء مركز للأصول الرقمية والبلوك تشين في مركز دبي التجاري العالمي.

وتم توقيع الاتفاقية في جناح شركة كوين مينا، خلال اليوم الأول من قمة مستقبل البلوك تشين، إحدى الفعاليات الست ضمن معرض «جيتكس جلوبال 2021». وقع مذكرة التفاهم عبد الله البنا، نائب الرئيس لعمليات المنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، والفريق المؤسس لشركة كوين مينا دينا سمعان وطلال طباع ويزن البرغوثي، وبحضور عضوي مجلس إدارتها عباس زعيتر وخالد سعد.

وقال عبد الله البنا: حققت كوين مينا خطوات كبيرة في تطوير قطاع تبادل الأصول الرقمية في المنطقة، وتتيح لنا المذكرة الاستفادة من خبرتها الواسعة في تعزيز دور المنطقة الحرة كونها بيئة مواتية للشركات، بدعم من تقنيات البلوك تشين والتشفير، التي تمثل الدافع الرئيسي للاقتصاد الرقمي. ونحن ملتزمون بتوسيع خدماتنا باستمرار، بما يضمن تحويل المنطقة الحرة إلى وجهة مفضلة لمجتمع ريادة الأعمال والاستثمار الدولي في القلب التجاري للشرق الأوسط.

وأكد مؤسسو الشركة طلال طباع ودينا سمعان ويزن البرغوثي في تصريح مشترك أن المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي تتخذ خطوات ملموسة لإنشاء أوراق اعتماد فورية باعتبارها القلب النابض لنظام تبادل الأصول الرقمية في المنطقة.

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